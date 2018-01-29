陳師孟燃燒自己 孫大千：為國民黨吹起勝利號角

2018年01月29日 13:01 時報周刊 林彥君

曾因「辦藍不辦綠」引起爭議的陳師孟今日就任監委，也提出上任「處女秀」要辦「與阿扁有關的人權案」，對他來說壓力比較小，民眾接受度也高，對此前國民黨立委孫大千以「秘密武器」比喻，認為陳是「讓國民黨中興重生，也是民進黨雪崩沈淪的重要時刻的關鍵人物。」

孫認為陳從扁案開辦，讓深綠獨派歡欣鼓舞，卻也卻可能引發社會大眾反感，讚陳此一做法是「忍辱負重」、「燃燒自己」，更佩服陳的「毀譽」精神：真不愧是蔣中正的文膽和國民黨黨國大老陳布雷的後代子孫。

以下為孫大千臉書全文：

難怪，國民黨中央近日來一付老神在在，信心滿滿，重大議題，一言不發，重要事件，置身事外。讓人以為，午覺未醒，提前放假。螺絲鬆脫到連初選的民調結果都可以誤植。原來，秘密武器即將出手。

今天，是國民黨中興重生，也是民進黨雪崩沈淪的重要時刻。因為，期待已久，磨劍十年，萬眾矚目的關鍵人物，陳師孟監委，宣誓就職了。

正如同先前的默契和規劃，陳師孟不負所託的，優先安排了阿扁人權案件來做為開場處女秀。這是一個讓深綠獨派歡欣鼓舞，卻讓社會大眾厭惡反感的一個選擇。就算不能夠拉抬國民黨長期低迷不振的氣勢，肯定可以讓民進黨已經雪崩折半的民調再創新低紀錄。

陳師孟忍辱負重，不計毀譽，處變不驚，慎謀能斷的精神，實在令人感佩，真不愧是蔣中正的文膽和國民黨黨國大老陳布雷的後代子孫。

陳師孟燃燒自己，為國民黨吹起了勝利的號角，也為民進黨敲響了崩潰的鐘聲。原本，準備為恭賀您就職燃放的一大串鞭炮，為避免影響您的任務和計劃，就保留到事成之日再一起慶功吧！

加油喔！

(時報周刊)