天價「插隊費」？上海迪士尼VIP團 挨批侵害普通遊客權益

若樂園官方沒有事先約定告知，就有犧牲普通遊客利益，違反合約之嫌。(圖/shutterstock提供)

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上海迪士尼樂園自2016年開幕後，來自大陸各地的遊客絡繹不絕，也使許多遊樂設施大排長龍，常有遊客抱怨一個上午只排到1個設施。然而有陸媒披露，樂園推出的VIP團，可免排隊，隨到隨玩，但票價是一般門票的6倍，一人3000元人民幣（下同；約合1.37萬新台幣）。有遊客反映這就是「插隊團」，侵害其他遊客合法權益。華東政法大學副教授鐘剛表示，若樂園官方沒有事先約定告知，就有犧牲普通遊客利益，違反合約之嫌。

大陸《法制日報》報導指出，有遊客反映，在設施門口排了兩個小時的隊，眼看就要輪到了，結果發現一群人直接插隊，上前質問服務人員後，才獲知這是VIP團，可以免排隊，隨到隨玩。遊客認為這其實就是「插隊團」，上海迪士尼為此收取了天價「插隊費」，這樣的做法侵害其他遊客的合法權益，有違服務合同。

報導稱，上海迪士尼樂園高峰日票價499元，然而連續6小時導覽的VIP團服務，每人要收取3000元，限定人數6至8人。迪士尼對六小時的團做了限制，平時一般為每天20個，節假日為每天30個。也就是說，僅VIP團迪士尼就有一筆不菲的收入。

有些遊客對VIP團的插隊服務並不瞭解，有的表示非常憤慨，還有的則表示理解。來自北京的張先生買了兩天聯票，卻只玩了4個項目，他說，「VIP團插隊加劇了普通遊客排隊等候之苦，迪士尼的做法侵害了普通消費者的權益」。

報導指出，無論門票背面的「遊覽告知」，或是迪士尼的「遊客須知」，均沒發現迪士尼要求「普通遊客遇到VIP團時，履行避讓義務」的內容。

華東政法大學副教授鐘剛表示，VIP和普通遊客應該設置兩套系統，如果只有一個系統，則應該在雙方協定上明確告知。「如果沒有約定和告知，直接犧牲普通遊客的利益去滿足VIP遊客的特殊要求，並牟取利益的，則有合同違約之嫌」。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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