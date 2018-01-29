雲仙樂園櫻花盛開 花影搖曳雲霧間宛如仙境

烏來山區多霧，花影與雲霧交織，就真如雲仙樂園的名稱般宛若雲中仙境。（圖片／雲仙樂園）

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山櫻花顏色豔紅，也是台灣最早開花的櫻花品種。（圖片／雲仙樂園）

冷氣團雖帶來寒意，卻也催紅了滿山櫻花。位於新北市烏來的雲仙樂園，包含環山路一帶與園區內，嬌豔多姿的櫻花皆已盛開。搭乘樂園最知名的纜車上山，由高空俯瞰，底下盡是滿山遍野的艷紅花海，同時間飄來陣陣薄霧，雲仙樂園恰如其名，花影搖曳雲霧間宛如仙境。

搭乘雲仙樂園的招牌纜車上山，底下盡是盛開的山櫻花，美不勝收。（圖片／雲仙樂園）

雲仙樂園內廣泛種植的櫻花品種為山櫻花，又稱緋寒櫻，是全台最早開花的品種。豔麗的桃紅花瓣為5枚單瓣，下垂吊鐘形花朵十分好辨識。而山櫻花在盛放時，整株花樹沒有葉子，因此顯得豐盈飽滿。此外，像是吉野櫻、八重櫻、霧社櫻和富士櫻，在雲仙園區內也能找到，茜紅交織之下，形成只屬於春季的絕佳美景。

雲仙樂園近年來發展生態觀光有成，四季也都規劃了不同的行程。（圖片／雲仙樂園）

伴隨著櫻花綻放，雲仙樂園也規劃一系列活動。由2月1日起至3月底之前，雲仙樂園推出「烏來走春 雲仙一日遊優惠活動」。遊客可在空中纜車、櫻花套餐、雲頂下午茶、射箭、漆彈與划船等多樣活動中搭配，最低價僅358元起。若是想完整飽覽春色，雲仙亦提供二日遊的雙人住房優惠活動，不分平假日，僅4500元即可入住如仙境般的雲仙樂園，欣賞由晨曦喚醒的嬌嫩櫻花。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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