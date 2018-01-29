嘉義市107年預算遭刪減 市府決定撤回覆議案

2018年01月29日 12:54 中時 廖素慧

嘉義市政府107年度總預算被議會刪減6.8億，刪減比率4.43%，名列全台前茅，市府以市政建設「窒礙難行」提覆議案，29日議會臨時會，府會激烈交鋒，泛綠議員緩頰，府會協商，最後市府主動撤案，再辦追加減預算，府會算各退一步，但涂醒哲市長請假出國，對此結果的反應，有待觀察。

議員蔡榮豐表示，市府提出覆議案1案有114件都窒礙難行嗎？經議員檢視，完全沒有窒礙難行，議員是為嘉義市政財政把關，很多項目保留科目都可以辦理追加減，如「城鎮之心」保留科目，俟拿到中央補助則辦理追加減預算，哪來窒礙難行？7000萬道路養護，每年都是辦理追加減，也被拿來覆議。

蔡榮豐說，被刪減的預算很多是「消費性支出」，無關市政重大工程建設，建議「消費性支出」勿提覆議案，可以辦追加減者，市府主動撤案，辦理追減預算。

多數議員對覆議案批評很多，且炮轟覆議案若未過，包括可以辦理追加減預算的保留科目項目也等於無法翻案，建議市府主動撤案，以利以後辦理追加減預算。

泛綠議員居中協調、緩頰，部分議員仍有異見，後來協商後議會同意市府主動撤銷覆議案，再提出追加減預算。

張惠博表示，基於市政推動，未來依預算法79條辦理預算追加減，「市府遵照議會大會決定撤回覆議案」。但議長蕭淑麗、議員蔡榮豐否認議會決議市府撤回覆議案之說法，強調是市府決定；張惠博改口說，樂於接受議會建議，市府撤回覆議案。

(中時)