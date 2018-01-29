香辣過癮抗寒潮！全台網友熱議的11家麻辣鍋

2018年01月29日 12:49 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

王品「青花驕」麻辣鍋湯頭標榜「正麻味」，看似好油汪汪的挺嚇人，但其實「可以喝」。（本報系資料照）

未來一周緩進式寒潮發威，低溫下探、全台冷颼颼，這時最適合吃鍋暖身；其中又以麻辣鍋最受台灣網友歡迎，不只吸引海底撈進軍台灣，餐飲集團王品也在今年一連推出青花嬌等2火鍋新品牌。台灣人愛吃鍋，而眾多麻辣鍋物中，哪些又最受網友討論呢？不妨參考看看網路溫度計DailyView的百大口碑揭曉！

寒流就是要吃鍋！海底撈還開放消費者能自帶食材加料。

今日公布的全台麻辣鍋排名，上榜前3名為海底撈火鍋、老四川、小蒙牛頂級麻辣養生鍋；依序上榜有饗麻饗辣、這一鍋、馬辣、青花驕、老先覺、鼎王、辛殿、以及麻花重慶火鍋。

麻辣鍋涮嫩牛肉，油花遍布誘人。

各業者搶進鍋物市場，由85度C集團拓展的火鍋品牌這一鍋，除了著名的麻辣鍋外，來到這裡一定要吃的就是鴨血臭豆腐、還有滷大腸，配上濃郁湯頭，讓人念念不忘！想把這一鍋的好味帶回家？外帶老火湯還不用搭食材低消，經長時間熬煮的湯頭就這樣讓你輕鬆帶走，想怎麼開鍋、何時開鍋就怎麼開，讓你在家也能擁有餐廳般的等級！

主打正宗湯底、全店頂級食材吃到飽的辛殿，招牌麻辣鍋湯底溫和而不嗆，是怕辣又想嘗試麻辣鍋口感的朋友們不能錯過的選擇；且很多人是衝著他們的牛肉而來，滿滿牛肉一擺上桌就是幸福可言，肉質鮮美軟嫩，厚度也夠，而且無骨牛小排多吃幾盤就回本啦！

而誰說好吃經典的麻辣鍋一定都在北部？位在台南安平的「饗麻饗辣」就是南部超厲害的麻辣鍋之一。不只有現切的肉品，還有各式海鮮吃到飽，從活跳跳的鮮蝦到蛤蜊、甚至鮭魚肉等等；不僅如此還有豐富的副餐熟食區：披薩、炸物、還有滷肥腸、雞肉捲、炒飯...等等，最大特色是手工稈皮的現做PIZZA，一餐400元有找，讓網友直呼CP值超高。

(中時電子報)