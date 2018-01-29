基隆長庚聯手宜縣府 巡迴守護偏鄉學童

宜蘭代理縣長陳金德（右）與基隆長庚醫院院長陳建宗簽訂「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」合作意向書。（胡健森攝）

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運動員最怕發生運動傷害，無論是缺少專業觀念或發生傷害後沒有立刻處理妥當，都可能影響運動生命，宜蘭縣政府與基隆長庚醫院29日簽訂「宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」合作意向書，從今年3月起展開為期兩年的巡迴關懷計畫，一同守護宜蘭縣偏遠學校運動培訓學童的健康。

基隆長庚醫院以過去4年運動醫學計畫累積的經驗，以巡迴關懷模式走入宜蘭縣16所偏鄉學校，首年預計投入約1000萬元經費，由長庚醫護團隊自願報名參加；基隆長庚醫院院長陳建宗表示，這項計畫並不會向政府、健保署申請費用，由長庚醫院自行吸收，未來醫院仍會繼續秉持創辦人王永慶先生及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧「取之於社會、用之於社會」的理念持續推展公益。

宜蘭代理縣長陳金德在代表縣府簽訂合作意向書後表示，宜蘭縣的運動員很傑出，但是在培訓過程中雖然有教練卻非常缺乏防護員這部分，在國內運動醫學方面最強的長庚醫院此次與縣府簽署兩年合約，巡迴協助偏鄉運動員的訓練，他非常感謝長庚醫院對宜蘭縣的協助，也相信在獲得這項協助後，宜蘭縣孩子在培訓過程中能有效減少運動傷害的發生，培訓成績也將會非常好。

列入這項計畫的學校主要是位於偏鄉的體育發展特色學校，包括南澳鄉南澳高中（附設國中部）、南澳國小、碧候國小、武塔國小、澳花國小、東澳國小、金洋國小、金岳國小；大同鄉的大同國小、寒溪國小、四季國小、南山國小、大同國中，以及縣府請託協助的蘇澳鎮蓬萊國小、三星鄉的三星國小、三星國中等16所學校。

(中時)

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