驚！Strava健身追蹤洩軍機 美慎重評估

Strava的客戶遍及全球，網上公開的健身熱圖，意外暴露了各國的軍事基地機密。（Strava官網截圖）

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中時電子報

Strava全球定位系统（GPS）健身追蹤公司上網張貼健身互動地圖，不僅顯示出穿戴健身設備使用者的去處，也暴露了美國軍事基地兵員活動的高度敏感資訊。

據BBC與據《華盛頓郵報》（The Washington Post）28日報導，由Strava公佈的「全球熱圖」（Global Heat Map）利用衛星資訊，定位出兩年間訂戶健身的地點與活動，而出現的地方都閃閃發光。

Strava說，它在全球有2,700萬用戶，其中包括使用Fitbit與Jawbone等健身設備的廣大用戶，還有Strava移用應用程式的直接訂戶。這熱圖並非現場即時圖，而是累積了2015年與2017年9月間的訂戶活動資料，從中可以看出活動模式。

全都露！Strava健身GPS應用程式洩台飛彈指揮部

由於用戶多，美國與歐洲多數地區在地圖上都是一片明亮。

然而在諸如伊拉克和敘利亞等戰區和沙漠，除了美軍基地外，熱圖上便幾乎黯淡無光，而將熱圖放大，就可以清楚看出美軍基地的輪廓與地點，還有其他未知，但可能是敏感區域的地點，而這大概是由於美軍和其他人員在使用健身追蹤程式的緣故。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）發言人空軍上校湯瑪斯（John Thomas）周日說，他們正在研究這熱圖的意義與影響。

五角大廈並未回應有關使用健身追蹤應用程式規定的問題，但由於美軍有過度肥胖的問題，美軍不但鼓勵軍人使用Fitbits穿戴健身裝置，2013年甚至還分發了2,500套裝置，以作為反肥胖實驗計畫的一部分。

最初發現這全球熱圖隱含軍機的，是20歲的澳洲學生盧瑟（Nathan Ruser），他正在研究國際安全與中東。無意間，他在地圖部落格發現了2017年11月公佈在網上的「全球熱圖」，打算仔細加以研究。

沒想到，他父親看到，丟了句「一看就知道有錢白人住在哪兒」的話。讓他靈機一動，想到從這熱圖上能不能看出美軍在哪兒。

於是盧瑟立刻放大敘利亞，結果發發它像聖誕樹般閃閃發光。

接著他推文分享自己的發現，頓時資料分析師，軍事專家和退役軍人紛紛開始按照個人興趣，在熱圖上四處搜尋軍事活動證據。

例如，美國《野獸日報》（The Daily Beast）記者龍思禮（Adam Rawnsley）就發現，索馬利亞大城摩加迪休疑似中央情報局（CIA）基地附近的海灘上，有許多慢跑活動。另一位推特用戶則說，發現了葉門的愛國者飛彈發射場。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Fitness tracker Strava lights up military base

文章來源：U.S. soldiers are revealing sensitive and dangerous information by jogging

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