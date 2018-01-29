「旅行青蛙」對岸爆紅 陸官媒：折射中國生育率持續低迷危機

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一款日本遊戲公司開發的「旅行青蛙」手機遊戲，意外在大陸爆紅，兩個月內創下800多萬的下載量。有評論認為，這符合時下流行「佛系青年」不爭不搶、低欲望的個性，這正是「旅行青蛙」引起中國年輕人共鳴的原因。然而，大陸官媒《人民日報》此前卻擔憂稱，「旅行青蛙」鼓吹一種「自閉」的生活觀，而玩家寧願「養蛙也不養娃」，更折射出中國生育率持續低迷的人口危機。

日本《讀賣新聞》日前報導稱，日本遊戲公司開發的「旅行青蛙」手遊意外在大陸爆紅，「旅行青蛙」榮登大陸手遊排行榜第一位，兩個月內創下800多萬的下載量。

沒有冒險、打鬥，只有一隻青蛙獨自吃飯旅行，玩家唯一能做的事情就是幫它準備行囊。而且遊戲介面全是日文，卻仍受到眾多大陸玩家青睞，火爆程度令人頗感意外。

新加坡《聯合早報》報導稱，有評論認為，這樣的遊戲特點符合時下流行「佛系青年」不爭不搶、低欲望的個性，這正是「旅行青蛙」引起中國年輕人共鳴的原因。

報導引述29歲的玩家黃小姐指出，青蛙活在自己的世界裡，玩家反而不是主宰者，這正是遊戲吸引人之處。「我不需要爭搶什麼，遊戲很日常，幾乎沒有競爭元素，我不用打敗誰，只需要自給自足。」

然而，中共黨媒《人民日報》此前兩度發表評論稱，旅行青蛙總是一個人生活和旅行，對於既想獨處又害怕孤獨的現代人，或許是一種治癒。但也有少數評論表示擔憂，稱「旅行青蛙」鼓吹一種「自閉」的生活觀，而玩家寧願「養蛙也不養娃」，更折射出中國生育率持續低迷的人口危機。

大陸《新京報》則引述遊戲製作負責人上村真裕子表示，現代有很多人每天都過著十分忙碌的生活，不受任何束縛，做自己想做的事，真的是理想。「遊戲就是將現實中的不可能變為可能，所以就讓青蛙代替我們去做我們做不到的事吧。」

(中時)

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