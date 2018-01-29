M503爭議 交通部春節疏運提出五大方案

M503航路爭議，仍有176航班未核准，針對春節兩岸疏運，交通部提出五大方案。（王思慧攝影）

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中時

M503航路爭議延燒，因陸籍航空仍在飛沒有同意的航線，目前交通部暫不核准兩岸春節加班176班次申請，交通部預估尖峰時段在2月13日，最極端是廈門返台超過3千人，針對兩岸春節輸運，交通部今公布五大替代方案，包括轉機、放大機型等，協助台商、旅客返台。

東方航空、廈門航空目前申請加班機在大陸主要有8個航點，包括上海浦東、無錫、南京、合肥、杭州、廈門、福州和長沙，交通部強調，不管是陸籍還是國籍航空，都還有空位。

航政司長陳進生指出，若台商要回台過年，卻因M503無法搭機，目前交通部有5個方案，第一個是旅客移轉至其他航空公司、再來若鄰近機場路程較短，可到其他機場搭乘回台航班、第三個是經由小三通，從廈門經金門回台、或從港澳中轉，最後一個是中華航空多申請9個航班，長榮航空放大兩班機型，以多出600多個座位供台商搭乘，也希望其他陸航申請。

他說，目前華航申請加班機，包括大陸合肥有6班，浦東有2班，無錫則有1班，但目前陸方未核准，華航曾飛過合肥，擁有航權，地勤則由當地業者代理。

針對小三通疏運，陳進生表示，若最後東航、廈航加班機仍不核准，廈門—金門預估最大尖峰時間在2月13日，有3110人，其次是2月12日，目前估算座位容量都還足夠，海運容量足夠，空運單向還有1400個座位，必要時還有軍機協助。

交通部政次王國材表示，春節加班機期間為2月2日至3月2日，東航、廈航加班機飛航8個城市、11條航線；金門尚義機場到台灣有立榮、華信、遠東提供1391個空位，國防部有3台軍機一天可提供840 個座位；海運則有合富輪、金門快輪每天提供843個座位，而最好的情況是各家航空公司申請再加班。

王國材指出，中國片面啟用M503等四條航路，可能有飛安疑慮，希望與我方就技術面、航管面對話，若陸方釋出善意坐下來談，兩岸加班機仍有核准機制，交通部持開放態度。

(中時)

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