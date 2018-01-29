天天饅頭創辦人驟逝 次子寄情水墨憶慈父

2018年01月29日 13:35 中時 王文吉

水墨畫家簡正宗創作《夜之交響曲》大膽運用黑色墨韻上點點繁星與留白產生強烈對比，讓觀者饗宴寧靜的山水氛圍。（王文吉攝）

台中市第二市場排隊名店94歲創辦人簡兩傳上個月驟逝，現由第2代簡正義接棒，次子、水墨畫家簡正宗29日於葫蘆墩文化中心辦展憶慈父。簡正宗表示，此次畫展原是獻給父親的94歲驚喜禮物，意外的是父親卻於展前1個月驟逝，成為自己與家人無法彌補的遺憾。

水墨畫家簡正宗是台中點心名店「天天饅頭」第2代，從小愛玩叛逆，差點進入黑社會，因為父親的教誨守護，才不致誤入歧途。簡正宗說，20年多前因任職的中央健保局開設水墨研習班，他為了湊人數勉強報名，從小好動鬧事的他，竟學習水墨，讓週遭旁人驚笑不已。

簡正宗勤奮練習、揣摩筆觸，放眼宏觀山水，將心中豪情流淌筆墨間，短短數年「正宗山水」名氣漸開且深受收藏家喜愛，經常獲邀於兩岸間交流，以雲煙飄渺多變、神氣靈動的描繪名聞對岸，運筆流暢大氣，1小時即能成畫。

簡父經營「天天饅頭」70年，獲得CNN等各大媒體報導，每逢假日排隊人潮絡繹不絕，2016年更成為「台中午茶生活節」點心職人的頂真精神代表。簡父對兒子在藝壇的成就非常引以為傲，簡正宗說「父親的肯定是持續努力作畫的泉源。」

不料，簡兩傳於去年12月9日清晨辭世，簡正宗表示，此次畫展原是獻給父親的94歲驚喜禮物，意外的是父親卻於展前1個月驟逝，成為自己與家人無法彌補的遺憾。

簡正宗說，他將懷念感謝寄語畫中，《高鋒湧泉映輝煌》雄偉峻嶺及磅礡飛瀑，猶如父親的剛毅挺拔及永不止息的關愛，自己則如雲湧動，入懷山水。簡正宗即日起至2月25日於葫蘆墩文化中心辦理首展，讓觀者欣賞雲天山水的奥妙。

(中時)