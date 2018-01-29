過去受友幫助 蔡隆坤捐萬顆水餃助關懷老人

嘉義縣大林鎮「福臨門手工水餃」業者蔡隆坤（左一），響應大林團委會會長簡志偉（左三）號召，捐出一萬顆手工水餃，29日到大林安養中心煮水餃給長輩吃。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
嘉義縣大林鎮「福臨門手工水餃」業者蔡隆坤（左一），過去經濟困頓陷入低潮時，曾受到大林團委會會長簡志偉（左三）鼎力協助，今日捐出一萬顆水餃，兩人攜手做公益，長輩吃的樂開懷。（翁聖勳攝）
救國團大林團委會發放手工水餃，29日由大林安養中心開始發送。（翁聖勳攝）

「人間自有真情在」，嘉義縣大林鎮「福臨門手工水餃」業者蔡隆坤，過去經濟困頓陷入低潮時，曾受到大林團委會會長簡志偉鼎力協助，日前得知大林團委會將舉辦歲末寒冬送暖，主動提議捐助1萬顆手工「愛心水餃」響應做公益，也感謝簡志偉一路情義相挺。

蔡隆坤表示，自己是嘉義市民，國中畢業就到餐廳當學徒，幾年前北上開海產店，卻鎩羽而歸，2年前毅然返鄉做起小生意賣手工水餃，也因為生意不如預期，一度耗盡積蓄，正當家庭、事業都面臨危機時，因緣際會與簡志偉相識，簡出錢支持他轉往大林開業，到店幫他招呼客人，介紹生意，從過去的一天只賣300顆，現在平均每天都可以破千顆，讓他心生感激，他說，他很感激簡志偉的力挺，陪他走過人生最低潮。

蔡隆坤說，日前得知簡志偉接任救國團大林團委會會長，原本要送花祝賀，簡對他說「有錢買花，不如拿來做公益」，於是自己就手做1萬顆水餃響應大林團委會做公益。

簡志偉表示，對於蔡隆坤大手筆要送出1萬顆水餃，自己有被嚇到，畢竟考量蔡才到大林開業不久，生意好不容易剛起步，擔心造成他經營上壓力，不過蔡隆坤非常堅持，決心力挺，也因為水餃有肉又有菜，營養適合老人家，兩人就決定以大林鎮內7家養護中心278位長輩，作為愛心水餃分享對象。

(中時)

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