全大陸最有年味的城市 來「蔚縣」張燈結綵過新年

2018年01月29日 13:44 中時 林承彥

已經連續舉辦7屆「蔚縣民俗文化旅遊節」的大陸河北省張家口市蔚（音同玉）縣，被認為是全大陸最有年味的城市。這樣威風的稱號不是偶然，因蔚縣不僅是歡慶過年期間而已，每年從臘八一直到元宵，長達一個半月走在城內，處處可見張燈結綵，洋溢著喜氣的熱鬧氣氛。

蔚縣是一個古老的城市，肇建至今已有1438年的歷史，從戰國時代就是趙國的轄地，因此保存了豐沛的歷史文物，光是重點文物保護單位就達21項。在現今年味逐漸淡去的時代，蔚縣依然保持最傳統的方式在過年，像是手寫春聯、剪窗花，甚至還會花上1個月準備年夜飯。

蔚縣是中國剪紙技藝之鄉，不僅自用還能外銷，當地人都練就一身了得的剪紙工藝。（圖片／張家口市旅遊網）

地秧歌是大陸北方最具代表性的民間舞種之一，既有表演性的，也有自娛性的，自娛娛人，深受老百姓的喜愛。（圖片／張家口市旅遊網）

年節期間來到蔚縣，不妨盡情地徜徉在鑼鼓喧天之下，包含踩高蹺、燈影戲、划旱船、舞龍舞獅、地秧歌等眾多具有濃郁地方特色的民俗活動。其中「地秧歌」起源於古代的節慶、老媽子和老王八是表演隊伍中的兩個主要角色，插科打諢之間十分吸引目光。

各種活動伴隨著空氣中炸黃糕的濃郁香氣，都讓來訪的遊客欣喜出神，豪放熱情的氣氛更是將中國人過年的喜慶升溫至最高。蔚縣約在北京市西方50公里處，台灣遊客要造訪，可先至北京或張家口市，之後轉搭巴士即可到達。

(中時)