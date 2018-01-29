深澳燃煤電廠環評 環團來抗議

2018年01月29日 13:50 中時 廖德修 、 王英豪

綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、綠色和平，以及關心在地海岸的居民與生態學者，在保署門口召開記者會。（王英豪攝）

環保署下午舉辦深澳燃煤電廠第3次環差會議，前2次會議環保團體均曾提出諸多疑慮，但台電並未提出足夠數據與解釋。今日上午綠色公民行動聯盟、綠色和平、海岸生態研究者、醫療公衛界，以及在地居民群集環保署前抗議，要求重新評估替代方案。

綠色和平的蔡佩芸表示，深澳燃煤電廠若於2025年上線，將使燃煤發電在未來8年仍會增加160萬瓩，等於增加3分之1個台中火力發電廠的裝置容量。且按台電與雙北政府評估，深澳燃煤電廠運轉後，可能造成雙北部分區域PM2.5濃度增加近2微克，幾乎抵消空汙防治的努力；且超超臨界機組每度電排碳量是燃氣的2倍，再生能源的17倍以上。

深澳燃煤發電廠下午進行環評，上午環保團體到環保署前抗議。（廖德修攝）

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱質疑，新北市政府已發表防治空汙七支箭，準備停發新的生煤許可、協助燃煤鍋爐退場。為何台電執意興建2025年才能使用的燃煤電廠？若能將深澳電廠1千億元預算投資其他乾淨的能源，豈非更好的選擇？

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫界聯盟的葉光芃也到場質疑此興建案，他認為減煤已是國際趨勢，政府不該再讓台灣承受燃煤汙染的危害。

生態研究者梁怡碩博士指出，深澳灣為北台灣具有代表性的灣澳景觀，深澳燃煤電廠的卸煤港預計於深澳灣興建490公尺與390公尺長的防波堤；第2次環差後雖然修正為不接觸深澳岬角岩岸，但大型防坡堤興建必將導致海域改變，直接破壞藻類與淺海底棲生物的棲地，且使灣澳景觀不再。

深澳在地居民也到場表達對此案的擔憂，瑞芳公共論壇版主林文清表示，住在瑞芳市區距離電廠僅3公里，但多次打去台電卻都無法得到任何資訊，讓在地民眾相當擔憂。

環團強調，深澳燃煤電廠更新案從一開始以環差形式闖關，就已存在諸多漏洞，且開發案與台灣整體能源規劃方向相違背，呼籲環評委員重新思考此案，莫讓不必要的開發造成無法復原的環境汙染與破壞。

(中時)