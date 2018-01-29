深澳燃煤電廠環評 環團來抗議

深澳燃煤電廠第3次環差29日闖關之際，環團要求經濟部應重新完整評估深澳燃煤電廠的必要性與各種替代方案的可能性。生態獨立研究者梁怡碩（右）就當地生態環境提出說明。（王英豪攝）

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綠色公民行動聯盟、主婦聯盟環境保護基金會、綠色和平，以及關心在地海岸的居民與生態學者，在保署門口召開記者會。（王英豪攝）

環保署下午舉辦深澳燃煤電廠第3次環差會議，前2次會議環保團體均曾提出諸多疑慮，但台電並未提出足夠數據與解釋。今日上午綠色公民行動聯盟、綠色和平、海岸生態研究者、醫療公衛界，以及在地居民群集環保署前抗議，要求重新評估替代方案。

綠色和平的蔡佩芸表示，深澳燃煤電廠若於2025年上線，將使燃煤發電在未來8年仍會增加160萬瓩，等於增加3分之1個台中火力發電廠的裝置容量。且按台電與雙北政府評估，深澳燃煤電廠運轉後，可能造成雙北部分區域PM2.5濃度增加近2微克，幾乎抵消空汙防治的努力；且超超臨界機組每度電排碳量是燃氣的2倍，再生能源的17倍以上。

深澳燃煤發電廠下午進行環評，上午環保團體到環保署前抗議。（廖德修攝）

主婦聯盟環境保護基金會專員周于萱質疑，新北市政府已發表防治空汙七支箭，準備停發新的生煤許可、協助燃煤鍋爐退場。為何台電執意興建2025年才能使用的燃煤電廠？若能將深澳電廠1千億元預算投資其他乾淨的能源，豈非更好的選擇？

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫界聯盟的葉光芃也到場質疑此興建案，他認為減煤已是國際趨勢，政府不該再讓台灣承受燃煤汙染的危害。

生態研究者梁怡碩博士指出，深澳灣為北台灣具有代表性的灣澳景觀，深澳燃煤電廠的卸煤港預計於深澳灣興建490公尺與390公尺長的防波堤；第2次環差後雖然修正為不接觸深澳岬角岩岸，但大型防坡堤興建必將導致海域改變，直接破壞藻類與淺海底棲生物的棲地，且使灣澳景觀不再。

深澳在地居民也到場表達對此案的擔憂，瑞芳公共論壇版主林文清表示，住在瑞芳市區距離電廠僅3公里，但多次打去台電卻都無法得到任何資訊，讓在地民眾相當擔憂。

環團強調，深澳燃煤電廠更新案從一開始以環差形式闖關，就已存在諸多漏洞，且開發案與台灣整體能源規劃方向相違背，呼籲環評委員重新思考此案，莫讓不必要的開發造成無法復原的環境汙染與破壞。

(中時)

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