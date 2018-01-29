MLB》大谷翔平列百大新秀榜首 有4個原因

大谷翔平名列大聯盟百大新秀榜首。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟日前公布今年百大新秀榜，轉戰天使的大谷翔平名列榜首，在《棒球美國》評價第2的大谷為何在大聯盟官方會獲得最高評價？大聯盟「CUT4」列舉4個原因，除了大谷的打擊力量跟球速，以及大谷面對大場面展現的本事，他具幽默感的個人魅力也是其中一個焦點。

大谷在《棒球美國》的百大新秀評價略遜勇士外野手艾古納(Ronald Acuna)一籌排第2，不過在大聯盟官方的評價中則獲得第1。「CUT4」藍德斯(Chris Landers)列舉4個理由，其中除了單季能敲25轟的打擊力量及足以飆出160公里的投球天賦2點，還有大谷的抗壓性跟個人魅力。

藍德斯認為，大谷2016年日本大賽時，在日本火腿0勝2敗落後廣島時，第3戰擔任指定打擊貢獻3安，延長賽打回關鍵打點，最後冠軍賽繳打擊率3成75、上壘率4成12、長打率6成25成績，以1名22歲的球員來說並不容易，「他已經準備好在大舞台發光發熱。」

此外，大谷在場下具幽默感的個人魅力，是藍德斯點出的最後1個理由，「大谷不僅是球員，天使還得到1個出色的喜劇演員。」藍德斯不僅放上大谷加盟記者會時，打趣說想選卓奧特(Mike Trout)27號的影片，還有大谷去年底跳舞的片段，並寫道「他可說是棒球界最棒的舞者。」

(中時電子報)

大谷翔平去年底曾在公開場合秀舞技。(截自Youtube)
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