媒合陪出院長照服務 林佳龍表揚成績卓越醫院

台中市長林佳龍頒獎表揚中國醫藥大學附設醫院護理部督導謝明麗。（盧金足攝）

友善列印
中時
台中市長林佳龍（中）頒獎表揚媒合陪出院長照服務成績卓越醫院。（盧金足攝）

為滿足當前社會照顧服務的多元需求，使民眾能順利銜接長照服務，台中市政府首創「陪出院長照服務」，因成效良好已獲中央採納，擴大為全國性政策。台中市長林佳龍29日在市政會議上，頒獎表揚台中市出院準備友善醫院協助媒合陪出院長照服務個案績優醫院，並肯定出院準備服務人員對創新服務的貢獻。

自台中市推出陪出院長照服務以來，短短3個月的時間，全市19家出院準備服務醫院，共協助轉介333名個案，由專業團隊提供具個別性的跨專業整合性服務。這次獲表揚的績優醫院包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、林新醫院、中山醫學大學附設醫院等5家媒合成績優異的醫院。

市府衛生局表示，許多住院病人在出院時，常面臨照顧問題複雜、家中無適當照顧人力等狀況，為改善現況，降低民眾困擾，衛生局去年首推「陪出院長照服務」，只要符合長照服務收案對象，經醫院出院準備人員於個案出院前3天完成評估，並由長照中心連結資源，出院當日由專業團隊即時接手，提供相關照顧服務，有效縮短家屬等候服務空窗期，實踐無縫接軌的服務目標。

陪出院長照服務提供單位之一的「洪幸雪居家護理所」負責人洪幸雪表示，一位民眾林小姐的哥哥因跌倒入院，出院後本來要安排到機構安置，但在陪出院長照服務的協助下，讓她可以安心的在家照顧哥哥。

衛生局表示，「陪出院長照服務」去年市府編列979萬9040元，今年中央已參採市府的執行成果，納入跨專業包裹支付，衛生局並持續規劃以民眾需求為中心的長照服務，期望讓市民繼續獲得良好照顧服務，減少聘僱看護或入住機構的安置率。

衛生局長呂宗學表示，長照失能需求人口增加，照顧問題也日趨複雜，居家跨領域整合照護的重要性及需求增加，呼籲全市19家出院準備友善醫院重視及落實轉介服務，並鼓勵尚未加入計畫的醫院也可加入，落實出院準備服務，造福更多的失能家庭，以連結更完善的長照服務。

(中時)

高雄捷運QRcode閘門通行系統啟用 中市寒假英語國際營開跑 240位國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。