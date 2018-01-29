媒合陪出院長照服務 林佳龍表揚成績卓越醫院

2018年01月29日 14:17 中時 盧金足

台中市長林佳龍（中）頒獎表揚媒合陪出院長照服務成績卓越醫院。（盧金足攝）

為滿足當前社會照顧服務的多元需求，使民眾能順利銜接長照服務，台中市政府首創「陪出院長照服務」，因成效良好已獲中央採納，擴大為全國性政策。台中市長林佳龍29日在市政會議上，頒獎表揚台中市出院準備友善醫院協助媒合陪出院長照服務個案績優醫院，並肯定出院準備服務人員對創新服務的貢獻。

自台中市推出陪出院長照服務以來，短短3個月的時間，全市19家出院準備服務醫院，共協助轉介333名個案，由專業團隊提供具個別性的跨專業整合性服務。這次獲表揚的績優醫院包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、林新醫院、中山醫學大學附設醫院等5家媒合成績優異的醫院。

市府衛生局表示，許多住院病人在出院時，常面臨照顧問題複雜、家中無適當照顧人力等狀況，為改善現況，降低民眾困擾，衛生局去年首推「陪出院長照服務」，只要符合長照服務收案對象，經醫院出院準備人員於個案出院前3天完成評估，並由長照中心連結資源，出院當日由專業團隊即時接手，提供相關照顧服務，有效縮短家屬等候服務空窗期，實踐無縫接軌的服務目標。

陪出院長照服務提供單位之一的「洪幸雪居家護理所」負責人洪幸雪表示，一位民眾林小姐的哥哥因跌倒入院，出院後本來要安排到機構安置，但在陪出院長照服務的協助下，讓她可以安心的在家照顧哥哥。

衛生局表示，「陪出院長照服務」去年市府編列979萬9040元，今年中央已參採市府的執行成果，納入跨專業包裹支付，衛生局並持續規劃以民眾需求為中心的長照服務，期望讓市民繼續獲得良好照顧服務，減少聘僱看護或入住機構的安置率。

衛生局長呂宗學表示，長照失能需求人口增加，照顧問題也日趨複雜，居家跨領域整合照護的重要性及需求增加，呼籲全市19家出院準備友善醫院重視及落實轉介服務，並鼓勵尚未加入計畫的醫院也可加入，落實出院準備服務，造福更多的失能家庭，以連結更完善的長照服務。

(中時)