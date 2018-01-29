監委新科上任 陳師孟：還阿扁清白不可旁貸

新任監察委員陳師孟（左）29日上午到監察院報到，監察院長張博雅歡迎他的加入。(中央社)

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新任監委今上任，受到高度關注的監委陳師孟今表示，十年來，他一直把扁案放在心裡，若能將扁案真相還原，還阿扁清白，這是作為監察委員不可旁貸的責任。

台灣國辦公室今上午亦赴監察院外聲援陳師孟，稱讚陳是「濁水中的清流」，「暗黑中的曙光」，希望他徹查陳水扁案、郭瑤琪案、馬英九三大案件，不過陳師孟並未出面接受陳情。

對於上任後是否首要著手調查扁案，陳師孟指出，他有一個「法律諮詢團隊」，跟他有固定討論的時間，並會共同做出一些決定，包含哪些案件最有意義、哪些案件受到阻力特別大。他可能會等到後面稍微熟悉監察院的運作、調查案件、彈劾案、糾舉案過程後，才開始處理比較重要的核心案件。

對於調查案件的優先順序，陳師孟說，「的確是有啦」，但他想利用起初機會，向院方了解監委在哪些紀律上規範，哪些是避談問題，等他了解清楚後，他在向外界講。

陳師孟透露，他得到的的資訊是司法界可能會用「迴避」條款，使他無法處理一些想處理的案件，他要對於監院的迴避條款等更清楚了解，希望院方給他一些澄清，讓他可以開始運作。

外界批評他不適任監委，陳師孟表示，他適不適任當然可以接受公評，但也要看他就任以後的表現，才評斷比較好一點。

陳師孟說，他在人生最後階段有如此轉折，「當然是一個挑戰」，但他也覺得這是一個很有意義的工作，所以他昨特別理頭髮，希望「從頭開始」。陳師孟今同樣打了一個偏深藍的「豬領帶」，還開玩笑說，不會以為他是「泛藍」，沒有顏色的考量。

(中時)

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