影》格鬥女星龍達魯西 正式殺進WWE摔角

2018年01月29日 14:12 中時電子報 盧品青

龍達魯西加入WWE摔角聯盟。(摘自youtube WWE頻道)

前UFC女子冠軍龍達魯西(Ronda Rousey)正式轉打職業摔角了，在29日的WWE首度舉辦的女子「皇家大戰」結束後，龍達突然現身，暗示她要在一年一度的「摔角狂熱大賽」挑戰女子冠軍寶座。

依照規定，皇家大戰的獲勝者可以在摔角狂熱上挑戰冠軍，該場比賽的獲勝者是日籍女將明日華(Asuka, 擂台名, 下同)，龍達先是指著場邊的摔角狂熱大旗，又試圖跟明日華握手但被甩脫，兩人都打算挑戰冠軍。

龍達在綜合格鬥聯盟UFC的最後兩戰以失敗告終，她暫時不會再回去MMA賽事了，她表示想找到一個可以繼續打架和賺錢的地方。WWE雖然在賽前力圖保密，但網路流言早已傳得滿天飛，龍達現身也在很多人預料之中。

WWE目前有兩位女子冠軍，Raw品牌的布莉絲(Alexa Bliss)與Smackdown的夏洛特(Charlotte Flair)。一般預測是明日華對戰布莉絲，龍達對戰夏洛特，不過Raw才是他們的旗艦秀，因此計畫也有可能改變。

「這是我一直想加入的行業，現在我有一個很好的機會，我會把這當成往後幾年的事業重心。」龍達告訴ESPN說：「我在擂台上一句話都沒說，我平常話很多，但在這一刻言語無法表達我的興奮。」

第34屆摔角狂熱將於4月8日舉行，龍達是奧運柔道銅牌，但她只有兩個月的時間可以學習打摔角了。

(中時電子報)