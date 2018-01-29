影》格鬥女星龍達魯西 正式殺進WWE摔角

龍達魯西(左)現身WWE皇家大戰。(擷取自WWE youtube影片)

友善列印
中時電子報
龍達魯西加入WWE摔角聯盟。(摘自youtube WWE頻道)

前UFC女子冠軍龍達魯西(Ronda Rousey)正式轉打職業摔角了，在29日的WWE首度舉辦的女子「皇家大戰」結束後，龍達突然現身，暗示她要在一年一度的「摔角狂熱大賽」挑戰女子冠軍寶座。

依照規定，皇家大戰的獲勝者可以在摔角狂熱上挑戰冠軍，該場比賽的獲勝者是日籍女將明日華(Asuka, 擂台名, 下同)，龍達先是指著場邊的摔角狂熱大旗，又試圖跟明日華握手但被甩脫，兩人都打算挑戰冠軍。

龍達在綜合格鬥聯盟UFC的最後兩戰以失敗告終，她暫時不會再回去MMA賽事了，她表示想找到一個可以繼續打架和賺錢的地方。WWE雖然在賽前力圖保密，但網路流言早已傳得滿天飛，龍達現身也在很多人預料之中。

WWE目前有兩位女子冠軍，Raw品牌的布莉絲(Alexa Bliss)與Smackdown的夏洛特(Charlotte Flair)。一般預測是明日華對戰布莉絲，龍達對戰夏洛特，不過Raw才是他們的旗艦秀，因此計畫也有可能改變。

「這是我一直想加入的行業，現在我有一個很好的機會，我會把這當成往後幾年的事業重心。」龍達告訴ESPN說：「我在擂台上一句話都沒說，我平常話很多，但在這一刻言語無法表達我的興奮。」

第34屆摔角狂熱將於4月8日舉行，龍達是奧運柔道銅牌，但她只有兩個月的時間可以學習打摔角了。

(中時電子報)

NBA》暴龍教頭凱西接掌東區明星… NBA》領高薪因傷退役？ 高富帥帕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。