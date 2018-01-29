情傷女想不開 警局內吞安眠藥輕生

2018年01月29日 14:17 中時 郭韋綺

高雄失戀黃姓女子，日前淚眼婆娑走進湖內分局阿蓮分駐所，自述為情所困，情緒低落，求助無門下，只好來問警方怎麼處理。不料，她趁員警不注意，突然吞下一把安眠藥，員警大喊「趕快吐出來」，隨即撥打119通報消防隊協助就醫，她抗拒不願就醫，員警苦口婆心勸說，才願意上救護車，把警消都嚇出一身冷汗。

警方表示，40歲黃姓女子日前她淚眼潸潸走進阿蓮分駐所，員警看她哭得梨花帶淚，趨前詢問才知道，原來她近來與男友分手，成天只知道哭，實在不知如何療癒情傷，想求助警方。

值班吳姓員警，耐心地傾聽黃女述說心聲，兩人從交往到分道揚鑣，讓她盡情吐露心中不快，希望緩和黃女情緒。不料，突然警所電話響起，員警忙於接聽當下，黃女子趁隙拿出手中預藏安眠藥，咕嚕全部倒入口中，員警大聲地怒喊「小姐，妳剛吞了什麼東西，趕快吐出來」。

吳員見狀立即撥打119通報消防隊，消防人員到達現場欲協助就醫，黃女始終不願就醫，其他警員見狀，一同在旁不停好言相勸：「千萬別因為感情事想不開！這樣非常不值得」。

黃女仍不斷抗拒，員警持續開導她，表示輕生不是解決問題的途徑，只會將悲痛延續給親人，生命一定可以找到出路，切勿因一時衝動做出讓自己及家人悲慟、遺憾又後悔的傻事。總算在警消人員苦口婆心勸說下，她終於卸下心防，願意就醫，緊急送醫處置，及時阻止悲劇發生。

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(中時)