中市寒假英語國際營開跑 240位國小生同樂

中市寒假英語國際營開跑 240位國小生同樂，盼激發學生學習英語的興趣，也提升國際視野，培養學生成為全球化的公民。（陳世宗翻攝）

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中時

台中市政府教育局於每年寒、暑假，都舉辦以國小學生為對象的英語國際生活營，今年2梯次寒假營隊，29日在清水區高美國小及石岡區土牛國小同時開跑，由中外師以英文聯合授課，多元活潑的課程聚焦日本、澳洲、印度3個國家；透過歌曲教唱、舞蹈創作、手繪DIY、故事欣賞、體育等活動，帶領學童探索異國文化，共240名學童同樂。

教育局表示，英語國際生活營規劃生活化又有趣的課程內容，結合英語及國際教育，為學童塑造學習環境，以激發學習動機。營隊每年寒、暑假開辦，參加對象為國小學生，今年寒假2梯次活動從即日起至31日，為期3天，在高美國小及土牛國小同時登場，每梯次各招收120個名額，弱勢家庭學生優先免費參加，全數額滿，參與踴躍。

「用活動來學英語很好玩！」參加營隊的學生表示，營隊讓英語變得沒有那麼無聊，聽老師用英語說澳洲的傳統故事也很有趣。今年營隊主題聚焦日本、澳洲、印度3國，透過歌曲教唱、舞蹈創作、手繪DIY、體育活動、故事欣賞、傳統遊戲、小吃及延伸活動等多元內容，帶領學童探索異國文化背景、特色及地理環境。

教育局長彭富源表示，市府積極推動英語及國際教育，每年舉辦的英語國際營都獲學生及家長肯定，讓孩子們有不同於教科書的學習體驗，歷年營隊帶領學童進行過美、英、法等地文化探索及活動體驗。

教育局強調，除英語國際營以外，教育局也每年舉辦4場英語比賽，並透過與英國文化協會合作辦理國際學校獎、協助學校引進國際青年志工等，為學生營造國際化的英語學習環境，盼激發學生學習英語的興趣，也提升國際視野，培養學生成為全球化的公民。

(中時)

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