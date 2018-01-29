中市交通建設大利多 房市春燕飛來

久樘開發「漾天鵝」受小家庭青睞買氣熱。（盧金足攝）

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坤悅「爾雅」鄰近中科、水湳經貿園區，後勢發展潛力大。（盧金足翻攝）

台中市捷運網絡年底即將啟動，不只帶動鄰近縣市人口至台中就業、定居，將大台中地區的通勤生活版圖擴大，沿線房市看好，如北屯區、沙鹿區、大雅區近期房市表現突出，此外，彰化員林重畫區也有預售新案，因建設加持熱銷。

位在捷運綠線總站的總太「織築」，基地面積約803坪，規劃地下3層、地上12層，特別邀請砌磚世界冠軍團隊，打造全台首座磚造住宅。

市府推動捷運藍線，計劃將延伸南投，沿途經過大里、霧峰、草屯、最終站為南投縣政府，為房市再添動能，位在藍線靜宜大學站的久樘「漾天鵝」，屬於靜宜商圈正中心，規劃17-25坪，是靜宜商圈小坪數產品。

久樘開發「漾天鵝」外觀設計富有濃濃休閒渡假氛圍，公設規劃包含戶外松鼠樹屋、躲貓貓花園、聽濤小森林及室內健身房、閱覽室、交誼廳。為體貼年輕人經濟能力，並配置全屋設計師精裝修，再送家具，小家庭輕鬆一圓成家的夢想。

位在大雅區中清路三段近中山路口的坤悅「爾雅」，周邊商圈、學區、綠地機能富足，鄰近中科、水湳經貿園區，後勢發展潛力大，受中科新貴、北屯、大雅等自住小家庭青睞。

坤悅「爾雅」產品規劃36至76坪，均質大3房，建物鄰路退縮做綠美化，戶戶棟距、視野、採光、通風良好，社區公設包括健身房、多功能室、家教教室、親子體驗館等多項設施。

近年受惠鐵路高架、184重劃區開發，生活機能與民生品質持續提升的員林市，品牌個案銷售表現亮眼，坤悅開發位於溝皂三街及溝皂北一街的「原鄰仁」，屬員林新興文教區，周邊生活環境充滿高度人文素質，獲市場高度詢問。

(中時)

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