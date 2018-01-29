NBA》領高薪因傷退役？ 高富帥帕森斯怒斥謠言

領高薪因傷提前退役？「高富帥」帕森斯怒斥謠言。(美聯社資料照)

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中時電子報

曾在火箭與林書豪當過隊友的「高富帥」帕森斯，自從2016年與灰熊簽下4年大合約之後，至今因傷缺陣70場比賽，《曼菲斯商報》昨日爆料，現年29歲的帕森斯有可能提前結束自己的NBA生涯。帕森斯得知此消息後氣炸了，直言近日就會傷癒歸隊，用行動破除流言。

在火箭打出身價的帕森斯，後來高薪轉戰獨行俠(小牛)，2016年與灰熊簽下4年9400萬美元天價合約，上季只出賽34場，場均6.2分、2.5籃板、1.6助攻，各項數據都創下生涯新低，本季只打26場比賽，先發7場，場均8.8分、2.8籃板、2.0助攻，遠遠不如球隊預期，而且從去年12月30日就缺陣至今，坐領高薪沒作為已成為帕森斯目前在球迷心中的代名詞，也難怪當地媒體會有這篇報導出現。

帕森斯出面闢謠不會提前退役，而且還痛責這篇報導的記者，「捏造假新聞，你退休之後我才會退役。」帕森斯的經紀人鄧李維也對外宣告，帕森斯近日就會歸隊，希望藉此破除謠言。

帕森斯的大合約壓得灰熊喘不過氣來，如今又沒了交易價值，其他球隊根本不可能接手，倘若帕森斯選擇因傷退役的話，就能讓灰熊擺脫薪資限制，因此無風不起浪，這項消息有可能是球團內部不滿帕森斯而故意說出去的，有意逼迫帕森斯退役。

(中時電子報)

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