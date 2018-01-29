高雄岡山藝術燈會 農曆春節大年初一登場

岡山藝術燈會直播抽獎。(郭韋綺攝)

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岡山藝術燈會農曆春節登場。(郭韋綺攝)

2018岡山燈會藝術節，將於2月16日大年初一登場，一連5天陪伴民眾度過農曆春節，今年燈會以「藝遊岡山旺旺年」為主題，打造狗年7大主題裝置藝術燈區，也首度與當地廟宇推出Q版主神公仔燈，不只是觀看、拍照，也能深度體驗特色廟宇文化，讓岡山燈會成為擁有多元觸角的燈會。

區長林文祺表示，高雄三大燈會分別在愛河、岡山、旗山，為了讓民眾感受不同區域燈會文化，努力絞進腦汁營造不同特色，除傳統燈飾外，也設計裝置藝術燈區，還首創與岡山當地北興宮、協和宮、惠峰宮、福全堂、壽天宮、警悟禪寺6大廟宇，打造Q版主神公仔燈，燈會期間與民眾擲筊、抽籤互動，燈會結束後，都將回送給廟宇。此外，岡山公園正中央有座湖，也是燈會主打的賣點之一，讓燈光特效與湖中倒影相映襯。

為了幫燈會暖場，2月3日上午8時在壽天宮廣場贈春聯活動，同時空軍健鷹村有場岡山花田童樂會，除可賞百日草花卉，還安排兒童寫生、闖關遊戲、手工藝品展示區，以及街頭藝人舞蹈音樂、太鼓表演。

另還邀高雄市遙控運動協會，帶來小朋友最愛的模型飛機飛行表演，衛生所也有別出生面的銀髮長輩彩繪創意著色比賽，活動熱鬧滾滾。他說，2月4日崗山之眼試營運，預計農曆春節前3天正式開放，門票是80元，歡迎民眾春節出遊到岡山來賞花海、遊花燈，登高飽覽北高雄湖光山色之美。

(中時)

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