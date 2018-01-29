民進黨不挺時力主決議 徐永明諷：別被蛇咬就怕草繩

2018年01月29日 14:20 中時 郭建伸

台大校長風波事件，民進黨已撤回針對教育部的主決議，目前僅剩時力提案，但民進黨團已表態不參與投票，時力提案通過可能性偏低。時代力量黨團總召徐永明表示，事件發展演成針對管中閔及抄襲事件，但校長遴選、大學自治、學生權益反而被忽視，呼籲民進黨團把時力修改的文字看清楚，不要急於做政治表態。徐說，民進黨不要「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，呼籲作為執政黨還是有責任。

民進黨團上週提出一項主決議，指「教育部應該要求台大校長遴選委員會釐清疑義，否則不得進行後續聘任作業」，但因為綠委張廖萬堅接著爆料準校長管中閔的掛名論文涉嫌抄襲，引發外界質疑民進黨的動作是針對管。為回應外界疑慮，民進黨團26日下午已撤回主決議提案。

時力原本提案的主決議有特別寫明「台大校長」，後來則將文字改為「鑑於多所公私立大學於校長遴選過程中發生諸多程序違法爭議及弊端」，要求教育部進行監督、調查，此案將於院會表決處理。

徐永明說，上週協商時，朝野立委都分別有提及陽明大學、高雄醫學大學及台灣大學，所以時力才提出主決議文，民進黨也才提對案。徐也呼籲，民進黨團好好看一下時力修改的文字內容，主決議的內容就是針對大學校長遴選的一連串爭議，不只是針對台大。

徐說，民進黨作為執政黨有責任，國民黨不要看到時力提案就急著反對，坦言事件演變至今始料未及，呼籲立委還是冷靜客觀投票。

(中時)