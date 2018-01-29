交通部8大春節措施 國道連假0至5時全線暫停收費

2018年01月29日 15:22 中時 王思慧

交通部記者會公布優惠方案。（陳信翰攝）

今年農曆春節自2月15日至20日共6天，高速公路局預估高速公路南下交通量於2月17日，北上交通量於2月19日、雙向交通量於2月18日將會達到最高峰。交通部今宣布春節疏運計畫，共有8大措施，如連假期間國道每天0至5時全線雙向暫停收費，台鐵東部新自強號首度發售站票8折優惠等，呼籲民眾多利用。

交通部今天上午召開記者會，宣布107年春節疏運計畫，由交通部政務次長王國材、路政司長陳文瑞及航政司長陳進生對外說明。交通部今年春節推出「佈設52處eTag Reader蒐集替代道路旅行時間資訊以利民眾路線規劃」、「機場加快旅客通關效率及開辦計程車共乘服務」、「實施北花區間快車及東部離峰時段大專生優惠措施」、「新自強號試辦發售無座票提升東部疏運能量」、「推薦14條避開塞車春節行程」、「因應蘇花改蘇澳至東澳段通車交通管理計畫」、「國5藍牙交通資訊推播系統」及「預約旅行（UMAJI）」等8大措施。

交通部觀光局推薦春節14條旅遊行程。（交通部提供）

王國材表示，2月18日至19日9至14時，國1北上高雄至湖口及國3北上九如至大溪，各交流道北上入口匝道實施高乘載管制；2月16日至2月17日7至12時國5南下南港系統、石碇，各交流道南下入口匝道實施高乘載管制。

2月18日至20日15至20時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道北上入口匝道實施高乘載管制；收費時段採單一費率，無每天20公里優惠里程及長途折扣，並於國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費，連假期間，2月15日至20日每天0至5時，國道全線雙向暫停收費。

國道春節交通疏導措施一覽表。（交通部提供）

交通部於春節連假將提供4條長途及7條短途替代道路即時資訊，目前已完成布設52處eTag Reader蒐集替代道路旅行時間資訊；請用路人出發前查詢最新國道路況，或利用設置於路側資訊可變標誌提供即時訊息，避開壅塞路段。

台鐵部分，目前預計第2波將再增開西線20列次、東線10列次，全線加開各級列車總計增加為359列次，全線運能較平日增加11.9%，東線運能較平日增加28.4%，西線運能較平日增加4.6%，將於台鐵局官網公告，預計2月6日開放訂票。

國道長途4條及地區短途7條替代道路彙整表。（交通部提供）

為提升東線運能，2月14日、15日、19日及20日台鐵試辦東線（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線、跨線）新自強號全程超過80公里以上無座8折優惠，每列限120張；每天開行北花對號區間快車以北宜100元、北花200元優惠票價提供服務，並於2月12日、13日、21日及22日北花、北東及南迴線指定共24列次，實施大專生69折優惠票價方案等，民眾可於台鐵售票窗口購買。

航空公司已依需求針對金門、澎湖航線再規劃第3波加班機，預估桃園國際機場春節期間單日旅客量約達14萬人次，桃園機場公司除將協調航警局、移民署依旅客人數加派人員引導國外等候線旅客，自2月1日起新增第2航廈出境安檢線為10線等，以加速通關效率；另目前桃園機場捷運旅客使用情形，均在負載能量內；為補足每天凌晨0至6時大眾運輸空檔時段，今年開辦計程車共乘服務。

另外，今年適逢蘇花改工程蘇澳至東澳段於春節前通車，交通部將實施「蘇澳至南澳交通管理策略計畫」，透過交通動線分流規劃、號誌管制、停車管制、通車宣導、國5路肩宜蘭路段機動開放路肩通行大客車以及警力動員等各項措施，務求將通車影響降至最低。

預約旅行（UMAJI）於2月5日起1個月將開放全民測試，提供旅行時間預測及最佳行駛路徑，行前最適合上國道的時間建議，避開國5壅塞時段及路段；並提供首都客運線上即時訂票、付費與QR code驗票的便利服務，到了宜蘭當地提供電動機車租賃優惠服務，歡迎民眾多加使用。

(中時)