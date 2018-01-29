MLB》洋基怎用賈吉和史坦頓？美媒：別排連線

2018年01月29日 14:43 中時電子報 蔡銘仁

洋基休季期間的最大補強，莫過於從馬林魚找來史坦頓(Giancarlo Stanton)，加上賈吉(Aaron Judge)，洋基無疑擁有堪稱全大聯盟最恐怖的中心打線，但他們能否發揮戰力，關鍵在打序的安排，美媒建議，這2人不能排在一起，因為他們都打不好右投的滑球。

史坦頓跟賈吉2名單季50轟的全壘打王連線，讓原本就很會打全壘打的洋基火力升級，該怎麼讓2人有最大發揮空間，成為新教頭波恩(Aaron Boone)的課題之一。《ESPN》記者歐尼(Buster Olney)認為，以賈吉去年4成22的高上壘率，會比較適合排在史坦頓之前。

歐尼認為，一般賈吉跟史坦頓如果排在一起，或許排2、3棒或3、4棒會是選項，「但這會給敵隊製造出機會布局，用擁有犀利滑球的右投一箭雙鵰解決他們，因為這2人都打不好右投的滑球。」根據《Brook Baseball》資料，也確實呈現出他們有不擅應對右投滑球的問題。

資料顯示，史坦頓去年對右投滑球的打擊率僅2成26，賈吉更只有1成60。值得注意的是，史坦頓面對右投2744顆滑球、賈吉面對691顆，都是他們跟右投對決時，僅次速球跟沉球會看到最多次的球種。換言之，右投也明白他們滑球打不好，會特別針對這點去做進攻。

既然如此，那洋基該怎麼做才好？歐尼建議，可以考慮把左打者安插在2人之間，以不讓對方太容易布局，這個人選或許是柏德(Greg Bird)或桂格瑞斯(Didi Gregorious)擇1。單看去年成績，桂格瑞斯對右投滑球打擊率2成95，加上有能力扛中心打線，應會是較有利的人選。

(中時電子報)