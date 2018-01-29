卡陸春節加班機 張小月：給大陸最輕的處分

M503航線事件持續延燒，陸委會主委張小月今出席年終記者會，就相關問題回應。（蔡浩祥攝）

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M503航線爭議，張小月親上火線回應。影音來源：中天新聞

M503航線事件持續延燒，我方暫不核准中國東方航空、廈門航空共計176班兩岸春節加班機申請，由於今天是我國籍航空向陸方申請第一梯次（2月6日）加班機的最後一天。對此，陸委會主委張小月出席年終記者會時強調，M503航線事關飛安、國安和民眾權益，政府沒有任何妥協、讓步空間，呼籲陸方重啟航空小兩會，雙方盡快進行技術性協商。

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陸委會主委張小月今天主持記者會，表示台灣的態度非常克制，希望大陸重視我方訴求，讓事件圓滿落幕。以下表述四點聲明：

第一，政府立場超乎藍綠黨派，我方認為大陸說法與事實有落差，大陸在2015年曾片面發布飛航公告，而現在政府所堅持的就是達成之前的雙方共識，這是超越藍綠立場的決定。

第二，兩岸民航協商不涉及政治，民進黨執政期間就做出安排，任何一方皆不應該片面拒絕共識。

第三，飛安與國安不容妥協，根據2018兩岸政策協會民調，民眾期望透過協商解決問題，因此陸委會呼籲對岸正視我方之堅持。

第四，呼籲對方盡快與我協商，這是對方是否正視我方民意的考驗，請北京切勿輕忽得來不易的兩岸關係，盡速安排技術性溝通。

張小月強調，陸方不能輕忽M503航線事件對兩岸關係的影響，解決航線問題是關乎兩岸、超越藍綠，政府暫不准許中國東方航空、廈門航空春節加班機，已是最輕微處分。

被問及台商是否可能受M503航線事件影響，無法如期返台過年？張小月回說，政府對旅客權益也有全盤規畫，陸方若不同意國籍航空申請加班機，政府會有配套措施，不會讓台商無法回家。

(旺報)

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