藍基市長初選 採謝立功、宋瑋莉2人協調

國民黨基隆市長初選28日爆發大烏龍，國民黨副秘書長杜建德（右）29日邀集前移民署長謝立功（左）及基隆市議長宋瑋莉（中）召開記者會，並表示將與2人採協調方式。（張穎齊攝）

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國民黨基隆市長初選28日爆發大烏龍，原先上午由前移民署長謝立功拿下民調第一，怎料下午卻因民調公司數據誤植，導致宋瑋莉出線，但宋卻從28日午後神隱至今。國民黨中央今（29）日下午2時許邀集謝、宋2人至國民黨基隆市黨部召開記者會，宋表示「成功不必在我」，語帶玩味，黨中央也將採2人協調方式進行。

國民黨副秘書長杜建德表示，此次來了解黨內基隆市長初選民調真相，在公平公正公開的情況下舉行民調，會針對民調公司進行譴責、求償。另外革新是黨的目標，國民黨以往都是溫良恭儉讓，此次必須肅穆。

全方位民調公司總監劉元欽表示，首先這是在公平、公正、公開情況下進行民調，但不慎因為人員疏失，將政黨對比與黨內互比搞錯，要向全國人民、國民黨、謝立功、宋瑋莉、介文汲說聲對不起。

謝立功表示，全方位民調雖承認錯誤，但已影響國民黨公信力。但他同樣一句話，宋議長是國民黨難得的人才，但總是要有個遊戲規則，他會把這些疑問交給黨中央檢視，希望除了誤植就沒有其他的問題，但還要經過查對過程。

宋瑋莉說，這對她跟謝來說都像洗三溫暖一樣，另外她也不是神隱，而是不知該如何回答任何事情，現已經跟黨中央聯絡，希望秉持公平、公正、公開方式開記者會，希望黨中央將這3家民調公司登記保存起來，以免日後有司法上面疑慮，都可以檢視。

宋瑋莉表示，基於昨天與謝都經歷了三溫暖的心情，希望大家都能諒解，在此祝福所有國民黨員平安、健康。

杜建德還說，會在最快時間，協調2人，強調「成功不必在我」，國民黨一定秉持著革新、團結來重返執政。

最後，媒體問及，有外傳宋瑋莉退選是否屬實？宋瑋莉則語帶玩味地說：「你有沒有聽到從我嘴巴裡講出來過？沒有吧！」，但最後卻補上一句「成功不必在我」，謝立功則說，會與宋議長協調。

(中時)

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