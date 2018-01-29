給青少年一個沒有記號的未來 淨妍醫美集團協助矯正青少年除刺青展新生

2018年01月29日 15:13 中時電子報 綜合報導

很多青少年常因少不經事，誤入歧途，在身上烙印下了刺青與紋身，卻因社會觀感、擔心重返校園進入職場被貼標籤而後悔不已，他們雖有心去除，卻無力負擔高額雷射費用，因此淨妍醫美集團與基隆地方法院合作「青少年除刺青｣專案，給這群矯正的孩子們一個沒有記號的未來。一年多以來，淨妍醫美已經協助十多位矯正青少年免費去除身上刺青，基隆地方法院也特於24日頒發感謝狀予淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師。

淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師強調，只要有淨妍醫美診所在的縣市，包括雙北、桃園、新竹、台中和高雄等地，都歡迎當地法院逐步與淨妍合作，還給青少年一個沒有記號的未來。

這項與基隆地方法院合作的專案，從105年持續至今，這群接受地院輔導青少年大多15、16歲，在他們脫離原來的團體後，常因身上明顯的刺青紋身，重返校園後不僅人際關係受影響，也擔心未來求職路上會遭遇困難，讓這群青少年大嘆後悔莫及。這群青少年很感謝淨妍醫美使用最先進的「皮秒」雷射將身上的印記去除，幫助他們擺脫標籤。

醫師使用皮秒雷射機器為青少年去除刺青。(淨妍醫美提供)

發起義診的淨妍醫美集團總院長陳俊光醫師表示：｢我曾經遇過一位各方面條件都很優秀的年輕人，卻因為身上的刺青，在求職時遭到異樣眼光而被刷下來了，不得已只好花大錢來去除刺青。我希望藉由這個除刺青的義診專案，能表達醫美產業對於弱勢族群的關懷，以善盡企業的社會責任，而這也是體現淨妍核心理念『專業、服務、價值』的最佳方式。｣他更呼籲全台有淨妍診所所在的縣市法院都可以逐步來與淨妍合作，幫助更多的矯正青少年去除身上的刺青，給年輕的孩子們一個沒有記號的未來。

接受雷射治療後刺青暫時呈現的反白現象。(淨妍醫美提供)

在治療過程中，有不少青少年忍不住說：「除刺青比刺的時候還要痛好幾倍！」陳俊光醫師指出，隨著紋身顏色色彩的豐富與圖案的複雜，除刺青的困難度也愈來愈高，建議年輕朋友決定刺青之前，應謹慎思考，否則要「痛好幾次」才能將身上的記號清除，反而得不償失。目前淨妍係以醫美界最高等級的雷射機器「皮秒」來協助孩子們去除刺青，皮秒雷射不僅在治療黑色素斑點上效果明顯，對於以往一般雷射難以處理的綠、紫、棕色等難纏的多彩刺青紋身，去除的效果也相當顯著。

(中時電子報)