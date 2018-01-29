警破四海幫軍火庫 嫌犯辯：已故前幫主的遺物

四海幫成員戴克威因持有3把手槍上百發子彈被捕，他辯稱槍彈都是已故前幫主賈潤年要他代為保管。（本報系資料照）

友善列印
中時

25歲的四海幫海巨堂幹部戴克威，去年9月底，遭警方查獲3把手槍、子彈139發，士林地院開庭審理時，他稱槍彈是已故前幫主賈潤年，2011年要求他代為保管，而他都藏在朋友的機車置物箱內。士林地院宣判，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，寄藏手槍罪，判決有期徒刑5年6月，併科罰金20萬，可上訴。

年紀輕輕的戴嫌，除了涉及金門地區鎮民代表遭勒贖5000萬的槍枝，2011年間，戴還犯下強盜、竊盜、詐欺案件等案件都判刑確定。證人指出，戴嫌位在北市承德路的白色機車還有其他槍枝，警方因此執行搜索，在戴嫌家人所經營的旅行社內，發現機車鑰匙，查出機車車主就是戴嫌的胞兄，旅行社旁的路邊停車格，車內置物箱發3把手槍和上百發子彈，警方稱根本就是「軍火庫」。

士林地院開始庭審理，戴供稱，槍彈是前幫主賈潤年交給他保管，而賈在2013年過世，也無從查證。但戴的辯護律師主張，警方尚未發現槍之前，是由戴主動帶警方到停放機車的地點，應符合自首，但合議庭認為，警方已經接獲證人檢舉戴擁槍自重，警方將它逮捕後，戴只是配合取出證物，與自首的要件不符。

合議庭認為，戴持有高度危險物品，已經對社會治安造成危害，犯後雖坦承犯行，仍依法判決有期徒刑5年6月。

(中時)

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