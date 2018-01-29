喝對茶真的能減肥 營養師：喝茶瘦身5大祕訣

2018年01月29日 15:31 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

根據統計，全球有超過一半以上的人每天喝茶，也有不少瘦身人士提倡「喝茶減肥法」，不過市面上的茶飲琳瑯滿目，到底哪種茶可以減肥？怎麼喝才有效？營養師楊斯涵揭露喝茶瘦身的5大祕訣；反之，如果挑錯茶又喝錯方法，當心可能越喝越胖！

楊斯涵指出，要達到喝茶瘦身有下列5大重點：

1.挑對茶種

茶含有的「多酚」被認為具有健康功效，「兒茶素」則是多酚類當中最重要的一種。國人最常喝的「綠茶」、「烏龍茶」及「紅茶」，「兒茶素」含量都不同，其中綠茶最多、烏龍茶次之，紅茶兒茶素的含量最少，大多是兒茶素氧化後的茶紅素。

2.持續飲用足量

根據國外研究，每天喝350毫升的茶，12週後發現有助於降低體重及體脂肪。

3.喝對時間

喝茶的時間點，建議選擇「運動前」飲用，可幫助燃燒脂肪，不建議於飯後立即飲用，會降低鐵質吸收。

4.控制飲食熱量

如果選擇含糖量高、兒茶素低的茶，不但無法減肥，體重反而會上升，建議選擇無糖綠茶。

5.搭配規律運動

運動會分泌腎上腺素，而茶可抑制腎上腺素分解，研究發現，每天喝400毫升的綠茶、搭配阻力運動，可以提升肌肉量並降低體脂肪。

綜合以上5點，想要喝茶瘦身，選對茶很重要，選擇兒茶素高的「綠茶」、熱量低的「無糖茶」是前提，記得運動前喝，再搭配規律運動、同時控制熱量攝取，將可達到喝茶減肥的效果。

(中時電子報)