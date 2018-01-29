英國對台貿易特使訪彰化 期台英攜手推動綠能產學合作

縣長魏明谷親自在縣長室為英國來訪的特使說明彰化風電發展。(謝瓊雲翻攝)

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英國對台貿易特使福克納勛爵(左)與彰化縣長魏明谷相見歡。(謝瓊雲翻攝)
英國對台貿易特使福克納勛爵(左二)抵台訪問，特別前來拜訪彰化縣長魏明谷(左三)，建設處長戴瑞文(右三)與科室主管全程陪同接待。(謝瓊雲翻攝)

英國對台貿易特使福克納勛爵(Lord Faulkner of Worcester)日前在英國在台辦事處副代表畢騰安(Andrew Pittam)、環境能源組組長蘇韻如陪同下，前往拜會彰化縣長魏明谷，表示將支持彰化發展離岸風電，成為風光大縣。

陪同與會的建設處長戴瑞文表示，縣府團隊去年8月由縣長帶隊，前往英國訪問考察，當時即熱情邀請英方來訪，福克納勛爵此行來台特地到彰化來拜會，並在縣府人員陪同下，參訪彰化名勝八卦山大佛及離岸風電運維專區預定地。

福克納勛爵自1999年起成為英國上議院終身議員，目前擔任上議院副議長，兼任內閣政務委員、督導交通事務，2005年起擔任臺英跨黨派國會小組共同主席，從此便與台灣結下不解之緣，曾多次率領英國國會代表團訪問台灣，前年更獲英國首相任命為英國對台貿易特使，是歷來英國參訪彰化縣最高層級的官方代表。

魏明谷說，臺灣與英國同屬海島型國家，去年到訪英國，縣府團隊共計跑了3700公里，看到路上有許多風機、參訪了3座風場，搭船與直升機，看到英國在風力發電上的進步，讓縣府對於開發彰化的離岸風場更有信心，希望雙方未來保持密切合作。

魏明谷說，福克納勛爵造訪彰化，顯見縣府近年來積極推動離岸風電成果已驚豔海外，吸引離岸風電成就斐然的英國高度關注，並唯一指定彰化縣作為海外綠能產業投資參訪目的地。

魏明谷指出，未來彰化縣與英國雙方將共同促成如精密機械產業發展等產業鏈結、產學合作，期望看到未來本土產業轉型升級及綠領人才教育向下扎根，讓彰化外海帶領台灣走向全世界。

(中時)

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