婦聯臨時大會在即 雷倩哽咽：退此一步 即無死所！

中華民國婦女聯合會主委雷倩29日舉行記者會回應，婦聯會未來可能走向。（陳信翰攝）

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婦聯會主委雷倩。(本報系資料)

婦聯會臨時大會即將在31日召開，主委雷倩擔憂該會可能面臨黨產會「開鍘」之最壞結果，今天(29日)自上火線說明狀況，並呼籲會員親自到場開會，切勿將自身命運交由他人決定，因為「退此一步 即無死所」。

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雷倩表示，婦聯會常委會的決議，簽訂三方協商備忘錄，這在去年就已經決定，現在只是執行常委會當時之決議，但這必須通過會員大會才能生效。由於現在各方勢力介入，使大會變成了爭取公司委託書的戲碼，因此有必須出面報告細節安排，以釐清責任。

兩年前，民進黨立委決議調查「勞軍捐」，但年代久遠婦聯無法提出證明，而被內政部行政警告，常委會迅速決定向政府提出訴願，但訴願遭到駁回。

雷倩說，對於未來怎麼走，面對時空背景、法規環境、與社會氛圍的劇烈變化，常委會明白原先以「政治團體」登記的組織必須轉型，但在槍彈、鐵鎚與木棒間，陸續被強勢政府運用公權力或被廢法、或被凍結資產、或完全喪失自主性的此刻，要如何轉進才能保住公益性的中華民國婦女聯合會，這是當下必須思考的問題。

以下是備忘錄內容：轉型一定要保留婦女聯合會之名稱，改為基金會但延續組織精神；第二，政府必須承諾不再追殺、不再調查與處份，若政府改變態度，婦聯會可提出訴訟；第三，政府提供平台運作之必要經費；第四，董事會有獨立運作之空間，政府提1/3、婦聯提2/3人選；第五，捐款對象必須由婦聯會自主選擇。

雷倩最後強調，「由於目前多方杯葛，可以預料31日的會員大會難以順利進行，呼籲各方尊重婦聯會，尊重本會自主選擇。並懇切請求會員親自出席，妳們有責任親自出席以決定我們共同的未來，婦聯會退此一步，即無死所！」

(中時電子報)

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