暫緩陸航春節加班機 張小月：已是最輕處分

2018年01月29日 16:04 中時 藍孝威 、 趙雙傑

張小月主持記者會。（趙雙傑攝）

關於M503及W航路爭議，陸委會主委張小月今天再次呼籲對岸和我方協商解決問題。對於暫緩2家持續飛航爭議航路的陸籍航空申請春節加班機，張小月表示，交通部民航局採取的是最輕的處分，我方已展現高度克制力。

陸委會今天舉行年終記者會，M503航路爭議和春節加班機問題，仍是各方關注焦點。張小月表示，陸方一再強調，啟用M503南向北航路及延伸航路，是中國大陸內部事務，不涉及臺灣的航線和航點，不存在單方面開通的問題。這和兩岸互動的事實有很大落差，我方不能接受悖離事實的說法。

張小月表示，「解鈴還需繫鈴人」，M503相關航路的爭議，應該回歸不涉政治前提的兩岸民航問題商談，儘速由航空小兩會進行技術性協商，解決相關爭議。

張小月主持記者會。（趙雙傑攝）

張小月主持記者會。（趙雙傑攝）

張小月強調，臺灣人民可說之以理，但不能屈之以力。M503相關爭議能否圓滿解決，是對岸是否重視臺灣民意的一項考驗，也是臺灣人民檢視兩岸關係未來走向的重要指標，北京切勿輕忽其關鍵影響力。

張小月再次呼籲北京當局，須珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對啟用M503相關航路所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據2015年3月兩岸達成之共識，儘速安排航空小兩會展開技術性溝通，解決相關爭議問題，讓此一引發兩岸不安的事件早日落幕。

(中時)