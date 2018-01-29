美軍演習干擾GPS 澳EA-18G電戰機失事火燒機

波音EA-18G「咆嘯者」電戰機。(圖/ Boeing)

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中時電子報

美軍從26日起在內華達州舉辦的「紅旗」（Red Flag）聯合英澳空戰演習，舉行42年來規模最大的軍演，除次之外，軍方這次也將會大規模干擾全球定位系統（GPS），測試飛行員及武器在模擬真實作戰環境下的應變能力。不過，演習才進行到於第2日發生意外，澳洲皇家空軍一架EA-18G電戰機就在起飛時意外起火，還好除了這架45億的戰機被燒壞之外，沒有造成人員受傷。

這此也參與了這場大規模軍演的澳洲皇家空軍，派出了4架EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機、空中預警機及海上偵察機，其中一架EA-18G27電戰機在27日早上10點起飛時疑似引擎故障，在臨時中止起飛後，衝出跑道且引擎起火，機上2名飛行員則是自行離開飛機，意外並無造成傷亡。

事後這架價值1.5億美元的電戰機起火的畫面也曝光了，除了機身不斷冒出濃煙外，機翼背面嚴重燒焦，且機翼下的ALQ-99戰術干擾系統的吊艙也遭火吻，

美軍奈利斯（Nellis）空軍基地表示基地人員都安全，現在正在調查事故原因中。澳洲國防部也證實了這事件，並表示機上人員安全，也與美國空軍合作調查事故。

這次「紅旗」聯合軍演，除了美國陸海空三軍之外，英國皇家空軍及澳洲皇家空軍也都參與了這場規模42年來最大的軍演，軍方也將在這次演習期間，大規模干擾內華達試驗和訓練場的全球定位系統，讓飛行員及武器系統在模擬真實作戰環境下演習。

澳洲皇家空軍在2013年以每架約1.5億美元價格向波音公司採購的12架EA-18G「咆哮者」電戰機，於2017年7月全數交機完畢，被外界認為將有助於美國圍堵中國在太平洋地區的軍事擴張。

(中時電子報)

文章來源：Australian EA-18G Growler Skids Off Runway And Bursts Into Flames At Nellis AFB

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