好友為錢反目！欠款萬元竟用皮帶抽下體

好友為錢反目拘禁動私刑，遭法官判刑5月。(林和生攝)

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中時

屏東戴姓男子不滿余姓友人先前借款1萬元未還，且屢次催討對方總是雙手一攤，表示身上沒錢，讓他氣得將余男拘禁房內，並用皮帶抽打生殖器，余男趁隙逃逸後，一跛一跛的跑到警局報案，屏東地院法官審酌後依私行拘禁罪，判處戴男5月徒刑、得易科罰金。

承辦員警指出，余男當時到警局報案時步伐明顯緩慢，且全身上下都有傷痕，他才說出遭友人拘禁的經過。

警方調查發現，2人原是朋友關係，余男因缺錢向戴借了1萬元，不久後戴向對方催討欠款，余總回應希望能再寬限幾天，就這樣幾次來回，讓戴男認為他根本沒有誠意還款，趁著2人在自家住處等待工作的機會，私下動刑。

戴男先是以拳頭毆打對方頭部，接著又抽出腰間皮帶施打余男生殖器，當天適逢颱風季節，戴男必須前往香蕉園進行做防颱準備，避免友人趁勢逃脫，還特地帶著他至園區工作、就近看管，之後更將他拘禁房內，要求「不准出房門，不然就打死你」。

余男警訊時語氣驚恐的說，因為被打得全身是傷，所以會害怕，不敢離開房間、也不敢呼救，怕沒有跑成功被抓回來會更慘；期間雖曾想趁著戴上廁所時逃離，但沒想到他很快就回來，之後是等到他去買麵的時候才順利逃出。

余男到醫院驗傷時包括頭部外傷併腦震盪，臉部、腿部都有挫傷，生殖器還因此瘀青，承審法官認為，2人至今未達成和解，審酌後將戴判刑5月，全案仍可上訴。

(中時)

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