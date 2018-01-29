撿拾回收 唐榮國小另類寒假作業

2018年01月29日 16:15 中時 林和生

唐榮國小學生楊恩齊撿拾資源回收，體驗賺錢不易，這也是寒假作業其中一項。（林和生翻攝）

唐榮國小學生楊恩齊與同學撿拾資源回收，一起完成寒假作業。（林和生翻攝）

漫長的寒假已經展開，屏東市唐榮國小捨棄過去制式的寒假作業，希望學生體驗生活，並透過臉書分享，有學生跟著同學四處撿拾回收紙箱、保特瓶，2個小時分別賺了20元，體會到父母賺錢辛苦，父親楊逸民說，這項作業獲得的收穫彌足珍貴。

唐榮國小校長施世治指出，以前作業都是由坊間出版社挑選其中一個版本，今年突發奇想，希望學生在寒假這段期間，透過與家長出遊、一起做家事過程，展現生活力、學習力、創造力和健康力。

楊逸民說，寒假一開始，孩子楊恩齊就跟著家裡開資源回收的同學豆豆一起打工，2人跑了3處撿拾紙箱、保特瓶等回收物，經過整理、分裝，一整個下午共賣得41元，一個人平均分得20元。

楊爸笑說，平常兒子看到玩具標價常會脫口而出「好便宜喔」，雖然自己則會舉例他平常吃什麼要多少錢、買什麼要多少錢，然後讓孩子思考剛剛看到的玩具是不是真的便宜？不過因為錢不是他賺的，所以總是事不關己。

這次自己辛苦那麼久才賺得20元，他才體會原來賺錢真的不容易，可能一小時的「工資」，玩一次娃娃機就沒；「跟以前小學寒假，睡覺、看電視，然後開學前一天趕快把作業寫完，這次體驗真的好不一樣」，楊逸民有感而發的說。

(中時)