台泰聯手飆創意！「曼谷設計節」中領先亞洲新潮流

台灣設計躍上國際!Big little “t”告訴你什麼是亞洲設計新潮流!2018曼谷設計節(Bangkok Design Week)為泰國創意設計中心繼清邁設計周後,首度擴大於曼谷辦理的國際設計活動,未來可期成為東南亞最大設計與創意旗艦盛事,活動期間為2018年1月27日至2月4日在曼谷市區舉行,分為曼谷舊郵政總局、前身為華商港口的Lhong1919創意園區,以及曼谷創意城舊街區等三大展區。

由於台灣長年在國際累積豐沛的設計與創意能量,加上近年台泰活躍的設計與創意產業交流,讓台灣創意設計中心成為曼谷設計節的首波受邀合作國際夥伴,在這次的設計節中,為呼應曼谷設計節的「The Newest Vibe新世紀氛圍」主題,台灣創意設計中心從「we are small, should be smart」的產業與地理特性出發,結合金點設計獎產品以及近期台灣備受注目的設計計畫,與國際分享台灣發生創意創新的過程,並且提出共創美好未來的生活設計提案。

今年曼谷設計節國際展區位於甫開幕就造成話題與人潮的火船廊藝文空間,功能為保留泰國華人文化的Lhong1919創意園區,由台灣與義大利、日本、荷蘭、香港等設計組織共同展演,台灣館本次展覽主題為「Big little “t”:RE/solution」,呼應台灣在應對產業與環境的問題時,都能朝著最快速與效率的方法去思考,成就產業對全球議題快速反應的優勢,讓小小的島嶼能在全球產業鏈中佔有一席之地。

REnato lab 與佳龍科技合作,以電子廢棄物中的電子電路板廢料做為主原料,靈感來自電路板設計圖的電路符號。(台灣創意設計中心提供)

展覽由台創中心宋同正執行長、駐泰國台北經濟文化辦事處童振源代表,以及泰國創意設計中心創意空間總監Mr.Pichit Virankabutra共同開幕,共匯集三十間台灣設計公司與設計師的創作,分為「Change on the way改變進行式」、「Live again質變創生」以及「Design for tomorrow 設計未來式」三個主題,展出超過30件與科技設計、循環經濟以及社會創新相關的產品,並介紹「研石造物」與「台北未來完成式」兩項在2017年在台灣引起話題的設計計畫,透過環保材質應用、傳產永續轉型、回收材質變科技等技術,向國際觀展者展現台灣如何靈活整合設計、文化、科技與創意創新,為現今在地與國際議題提出新的解決方案。

曼谷設計節台創中心與台灣設計師共同開幕。(台灣創意設計中心提供)

本展由台灣創意設計中心統籌策展,2017台灣金點獎展覽策展團隊「人田十口」策劃空間設計,並由「Shikai Studio」、「Renato lab」以及「DreamVok」三間設計與科技新創公司擔任策展顧問,「Shikai Studio」在2017年以「研石造物」計畫協助花蓮石製中心建構石材產業與設計相關的合作平台,未來也規劃將此產業轉型模式推廣到其他亞洲國家。

「REnato lab」本業是循環經濟領域的專業顧問,為催化循環經濟的產業環境快速發生,也積極與設計師進行跨領域合作,2017年規劃「台北未來完成式」展覽,測試50件循環經濟相關的產品設計與商業模式,運用淺顯易懂的語彙讓民眾了解什麼是循環經濟,以及怎麼從日常生活中加入這個後工業時代的新經濟模式;「DreamVok」由非營利平台「5% Design Action」核心成員組成,提供服務設計商業模式與策略,在設計導入公共服務與社會創新,如在高齡化以及醫療議題上,皆累積了大量成功的模式與經驗。

D Ring 計畫與多位國際的設計師 合作,運用3D金屬列印的製程, 激盪創意,開發出前端的設計精品。(台灣創意設計中心提供)

2018曼谷設計節台灣館─「Big little “t”:RE/solution 永不停歇的設計創新」

展出日期:2018年1月27日-2月4日

開幕儀式:2018年1月27日11:00-12:00

每日展出時間:11:00-20:00

展出地點:Lhong 1919 BOWEN HALL 248 Chiang Mai Rd., Klong San, Klong San 10600 Bangkok, Thailand

2018曼谷設計節開幕國際座談會─ Big little “t”: RE/solution

活動日期:2018年1月27日

活動時間:12:30-16:10

活動地點:TCDC Bangkok 4F Central Post Office, Khwaeng Bang Rak, Khet Bang Rak, Krung Thep Maha Nakhon 10500

