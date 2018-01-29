命運的安排？ 少年嬤帶孫打疫苗 意外篩檢出大腸癌

彰化基督教醫院29日舉辦四癌篩檢推廣活動，彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基醫療長林慶雄醫師及四大癌症篩檢代表醫師齊聚，共同呼口號、高喊「身體健康值千金，定期篩檢免操心」，呼籲國人重視健檢觀念。(謝瓊雲攝)

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癌症仍持續高居國人十大死因首位，平均每五分鐘就有一人死於癌症。(謝瓊雲攝)

冥冥中自有安排！一名56歲的年輕阿嬤，近日帶著新生兒小孫女到彰基打B型肝炎疫苗，好意接受在護理師邀請，進行大腸癌篩檢，不料檢查結果竟呈陽性；所幸接受腹腔鏡微創手術後恢復良好，術後第5天出院。

彰化基督教醫院29日舉辦四癌篩檢推廣活動，彰化縣衛生局長葉彥伯、彰基醫療長林慶雄醫師及四大癌症篩檢代表醫師齊聚，共同呼口號、高喊「身體健康值千金，定期篩檢免操心」，呼籲國人重視健檢觀念，「早發現、早治療」，降低疾病對個人及家庭所造成的衝擊。

一名在早餐店工作的年輕阿嬤，平時下班後就在家幫忙照顧新生兒小孫女；去年年4月26日，她帶孫女來打疫苗，竟意外發現罹患第一期大腸癌，原本只是好心陪孫女來打預防針、順道做個糞便潛血檢查，不料檢查結果卻令人晴天霹靂。

所幸在大腸直腸外科主治醫師張譽耀細心說明後，阿嬤進一步接受大腸鏡檢查，並進行腹腔鏡微創手術，因為是第一期大腸癌，術後不須再接受化療，只需定期回診追蹤。

大腸直腸外科主任醫師黃玄遠表示，阿嬤積極配合篩檢，雖對檢查結果感到震驚、意外，仍勇敢接受大腸鏡，確診腹中真的有一顆腫瘤，不過幸好發現的早、沒有擴大，馬上接受治療，微創手術恢復的也很快；呼籲民眾及早接受癌症篩檢，及早發現就能及早治療，效果也比較良好。

根據衛福部公佈2016年國人十大死因顯示，「惡性腫瘤」仍高居第一；林慶雄說，根據國民健康署的報告指出，每5分鐘就有一個人罹癌，彰基設立整合四癌篩檢窗口，去年共舉辦75場四癌篩檢，年總篩檢量能達到4萬2320人次，透過篩檢發現疑癌個案2518例，發現癌症確診的個案數多達188例（口腔癌83例、子宮頸癌17例、大腸癌21例、乳癌67例），呼籲民眾重視癌症篩檢的重要，及早發現及時治療。

(中時)

驚！空污竟然還會傷眼 恐使眼睛… 以為自己瘋了四處求診 原來是…

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