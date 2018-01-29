寒冬送暖 餃子店送煎餃 宮廟贈便當

煎餃店與元仙宮太子行善會合作贈送煎餃，吸引許多民眾排隊索取。（黃力勉攝）

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天聖宮贈送便當，台東市長張國洲親自發放。（黃力勉攝）
天聖宮發放便當，吸引民眾大排長龍索取。（黃力勉攝）

春節將屆、寒冬送暖，台東市多個團體一起做公益行善。位在新生國小旁新開幕的煎餃店，準備300份的煎餃贈送給清寒民眾，天聖宮則準備500份便當提供民眾索取，民眾擠爆廟前廣場。

經營煎餃店的陳冠廷表示，煎餃是手工製餡、手工包，每顆煎餃都份量十足，因為新店開幕要打知名度，也回饋里鄰民眾，因此才會與元仙宮太子行善會合作，共同發放煎餃。

陳冠廷共準備300份煎餃，主要提供新生里的低收民眾索取，部份則提供給安心家庭協會、鸞山部落民眾。

而天聖宮在前一天，已經針對低收老人發放每袋超過2000元的物資，昨天則號召志工幫忙，在清晨5點就開始煮菜包便當，提供雞腿、排骨便當，還有養生雞湯供民眾索取，讓排隊民眾擠滿廟前廣場。

天聖宮主陳柔嫻說，宮廟的資源來自於社會，在歲末年終之際，更應該關懷身邊的民眾，前一天已經針對低收長輩發放物資，因此昨天領便當的資格並未限制，吸引許多民眾排隊。

台東市長張國洲、市代表張品澤也在現場協助發放便當。張國洲強調，看到這麼多民眾領便當讓他感到很不捨，會加強社福工作、投入更多資源，讓大家都能吃飽。

(中時)

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