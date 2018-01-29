警丟震撼彈攻堅 詐騙集團成員嚇傻被逮

2018年01月29日 16:24 中時 黃國峰

刑事警察局電信偵察大隊，日前前往東勢山區一處廢棄的農莊攻堅，查獲詐騙機房及逮補11名成員。（黃國峰翻攝）

刑事警察局電信偵察大隊，在東勢山區一廢棄農莊，查獲詐騙電信機房，喝令詐騙集團趴下。（黃國峰翻攝）

刑事警察局電信偵察大隊，在東勢山區一廢棄農莊，查獲詐騙電信機房，逮補11名成員。（黃國峰翻攝）

刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房並逮補11名成員，該處地上還留有該農莊匾額。（黃國峰翻攝）

刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房，查獲用紙箱做成的隔音箱及各式筆電、手機、iPad、路由器等通訊設備。（黃國峰攝）

刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房，發現成員利用紙箱做成的隔音箱，打電話詐騙。（黃國峰攝）

一個以大陸人士為詐騙對象的詐騙集團，選定中市東勢山區一廢棄的山莊設置機房，不過仍難逃刑事警察局電信偵察大隊的法眼，本月25日部署優勢警力，悄悄的掩護前進破門，並朝山莊裡面先丟了顆震撼彈，巨大聲響和強光，讓屋內11名成員都嚇傻了，不知道要逃，警方順利逮補並聲押獲准。

電信偵察大隊去年12月中獲報中市東勢山區一處已於2016年就停業的廢棄農場，久無人出入，近日卻有一群年輕人出入，懷疑為詐欺機房，立即與台中市警察局刑事警察大隊，保安大隊等單位組成專案小組，展開蒐證，發現確實為詐騙集團機房。

專案小組發現該處，佔地六甲，農莊位於中央可逃竄的路徑頗多，由中市特勤人員打頭陣，從側面鐵絲網圍籬進入，悄悄的利用地形地物掩護至門口，一舉破門，並丟擲震撼彈，讓裡面原本正在打電話行騙的成員，全都嚇傻了。

警方當場在屋內逮補11名成員，查扣筆電、手機、平板、WIFI分享器、路由器、監視器、現金1萬多元，以及教戰守則等。29歲黃姓主嫌表示，上個月才以每個月6萬元的租金做下此處，想說在深山裡，應該不會被查獲，沒想到這麼快就被查到。

(中時)