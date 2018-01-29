警丟震撼彈攻堅 詐騙集團成員嚇傻被逮

刑事警察局電信偵察大隊，日前前往東勢山區一處廢棄的農莊攻堅，查獲詐騙機房及逮補11名成員。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
刑事警察局電信偵察大隊，日前前往東勢山區一處廢棄的農莊攻堅，查獲詐騙機房及逮補11名成員。（黃國峰翻攝）
刑事警察局電信偵察大隊，在東勢山區一廢棄農莊，查獲詐騙電信機房，喝令詐騙集團趴下。（黃國峰翻攝）
刑事警察局電信偵察大隊，在東勢山區一廢棄農莊，查獲詐騙電信機房，逮補11名成員。（黃國峰翻攝）
刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房並逮補11名成員，該處地上還留有該農莊匾額。（黃國峰翻攝）
刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房，查獲用紙箱做成的隔音箱及各式筆電、手機、iPad、路由器等通訊設備。（黃國峰攝）
刑事警察局電信偵察大隊，查獲詐騙集團在一廢棄農莊設置機房，發現成員利用紙箱做成的隔音箱，打電話詐騙。（黃國峰攝）

一個以大陸人士為詐騙對象的詐騙集團，選定中市東勢山區一廢棄的山莊設置機房，不過仍難逃刑事警察局電信偵察大隊的法眼，本月25日部署優勢警力，悄悄的掩護前進破門，並朝山莊裡面先丟了顆震撼彈，巨大聲響和強光，讓屋內11名成員都嚇傻了，不知道要逃，警方順利逮補並聲押獲准。

電信偵察大隊去年12月中獲報中市東勢山區一處已於2016年就停業的廢棄農場，久無人出入，近日卻有一群年輕人出入，懷疑為詐欺機房，立即與台中市警察局刑事警察大隊，保安大隊等單位組成專案小組，展開蒐證，發現確實為詐騙集團機房。

專案小組發現該處，佔地六甲，農莊位於中央可逃竄的路徑頗多，由中市特勤人員打頭陣，從側面鐵絲網圍籬進入，悄悄的利用地形地物掩護至門口，一舉破門，並丟擲震撼彈，讓裡面原本正在打電話行騙的成員，全都嚇傻了。

警方當場在屋內逮補11名成員，查扣筆電、手機、平板、WIFI分享器、路由器、監視器、現金1萬多元，以及教戰守則等。29歲黃姓主嫌表示，上個月才以每個月6萬元的租金做下此處，想說在深山裡，應該不會被查獲，沒想到這麼快就被查到。

(中時)

傳訊人妻「試試青春肉體」男師獲… 桃園煉油廠爆炸 勞動部對中油開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。