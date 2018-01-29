台商租陸輪買北韓無煙煤 首起涉資恐法遭聲押

北韓煤出口碼頭。（資料照/新華社）

友善列印
中時

繼高雄「高洋」公司負責人陳世憲偷運石油給北韓後，台北地檢署也查出江姓商人涉嫌租用大陸貨輪至北韓港口購買無煙煤，運至越南販售，並偽造航行日誌以掩人耳目，涉及違反資恐防制法、偽造文書罪，兵多分路大規模搜索江男辦公室及住處，訊後將江男聲押禁見。據了解，本案是首起涉資恐法遭聲押案件。

台商涉助北韓運煤遭聲押 父親竟是前高院法官江國華

檢調表示，香港籍貨輪「方向永嘉號」（Lighthouse Winmore）去年10月涉違反國際禁令，偷運石油給北韓，高雄地檢署查出該船是由台籍高洋漁業公司接單承租運油到公海交貨，日前傳訊高洋負責人陳世憲後依偽造文書罪諭令150萬交保，法務部也首度對啟動反恐制裁機制，凍結陳世憲及相關公司資金。

北檢接獲線報，指某聯合企業公司、投資控股公司及英屬維京群島商某公司江姓負責人，涉嫌於去年8、9月間，透過大陸人士租用貨輪前往北韓港口載送無煙煤，並以關閉衛星定位、購買不實產地證明及偽造航行日誌等方式，將前述無煙煤運抵越南外海卸貨，並出售牟利，違反聯合國安全理事會制裁之決議。

北檢28日指揮調查局國安處等單位70餘名調查官，赴江男等人住處及公司處執行搜索，並同步拘提、傳喚江男、證人共8人釐清案情。

檢方訊後，認為江男涉嫌重大，且有湮滅證據之事實、勾串證人之虞，向台北地院聲請羈押禁見，其餘涉案人則諭令10萬元交保。

(中時)

桃園煉油廠爆炸 勞動部對中油開… 林口警分局揭牌 首任分局長李忠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。