女神卡卡氣勢拖尾踏紅毯 葛萊美白玫瑰聲援女權

女神卡卡（Lady Gaga）以一襲黑色拖尾Armani Prive高級訂製系列晚禮服氣霸紅毯，胸前別著的白玫瑰亦呼應好萊塢進行中的「Time’s Up」女權運動。（翻攝自Lady Gaga官方臉書）

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搖滾天后粉紅佳人P!nk選穿Armani Prive高訂系列粉紅色羽毛禮服，並於個人Instagram中放上和老公及兒女的歡樂全家福，瞬間變身最美媽咪。（翻攝自P!nk官方IG帳號）
「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）換上GUCCI訂製禮服，頭戴星冠，充分展現如迷幻嗓音般的神秘感。（CFP提供）
女歌手蘿兒Lorde親手抄寫擷自女性藝術家Jenny Holzer的文字，並縫製於紅色禮服背面，以取代白玫瑰的方式為女權發聲。（翻攝自Lorde官方IG帳號）
身為大中華區唯一受官方邀請觀禮明星的TFBOYS成員易烊千璽，則選穿CHANEL香奈兒2018春夏前導系列褲裝現身，斜紋軟呢布面搭配輕鬆剪裁，整體青春無敵。（CFP提供）

第60屆葛萊美音樂獎頒獎典禮於美國紐約當地時間28日晚間舉行，身為國際音樂人的年度盛事，明星在紅毯表現力上向來不差，而今年為響應好萊塢「Time’s Up」女權運動，除了有部分明星仿照金球獎以黑色禮服現身外，眾星均選擇別上或手持白色鮮花，無聲表達對反性醜聞的訴求。

身為入圍者暨表演嘉賓的女神卡卡（Lady Gaga），雖未抱回任何獎項，但身上的一襲Armani Prive高級訂製系列晚禮服卻是氣霸紅毯，拖地長尾外加黑色貼身蕾絲褲裝，女王氣焰十足。而同樣選穿Armani Prive高訂系列羽毛禮服的粉紅佳人P!nk，於典禮前在個人Instagram中放上歡樂全家福，只見照片中的她一手抱著哭紅臉的兒子Jameson，另一邊則站著笑臉迎人的老公Carey Hart和女兒Willow，讓搖滾天后瞬間變身最美媽咪。

「絕色女伶」拉娜德芮（Lana Del Rey）與蘿兒（Lorde）分別換上GUCCI、VALENTINO展現神秘感，蘿兒更親手抄寫擷自女性藝術家Jenny Holzer的文字，並縫製於紅色禮服之上，取代配戴白玫瑰方式為女權發聲。而身為大中華區唯一官方邀請觀禮明星的TFBOYS成員易烊千璽，則選穿CHANEL香奈兒2018春夏前導系列褲裝現身，斜紋軟呢布面搭配微鬆身剪裁，整體青春無敵。

(中時)

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