以為自己瘋了四處求診 原來是…

2018年01月29日 16:53 中時 許素惠

成大醫院斗六分院餐神科醫師黃智群說，纖維肌痛症服藥並配合作息正常、運動便能改善。（許素惠攝）

48歲林女疲憊倦怠、睡不著、全身酸痛，抽血及影像檢查卻查不出病因，親友說她公主病，無病呻吟，曾以為自己瘋了，後向成大醫院斗六分院求醫，才發現是腦部神經傳導物質失調等引起的纖維肌痛症，經服藥並配合作息放鬆身心，已大大改善。

從事房仲的林女個性緊張，5年來肩頸及膏盲、大小腿等多處酸痛，且永遠睡不飽，難專注、記憶力差，生活品質低落，四處求診卻找不出病因，無意中看到成大衛教訊息前來就醫，終於真相大白，原來是纖維肌痛症作祟。

林女指出，因為找不出病因，親友都說她無病呻吟，一度以為自己瘋了，更怕醫師認為她假病。

成大斗六分院精神暨長期照護部醫院黃智群說，林女症狀係屬於一種腦部功能障礙，因全身神經系統與內分泌系統的中樞在腦部，當腦部出現如神經性發炎或神經傳導物質失調等現象時，便可能出現以慢性疼痛為主，伴隨疲憊、睡眠或認知障礙的症候群，醫學稱為纖維肌痛症，很多人都飽受折磨好多年才確診治療。

黃智群指出，如果有像林女一樣的症狀持續3個月以上，又查不出其他病因便是纖維肌痛症，百人中約有2至6人罹患，好發於20到50歲間，尤其常見於女性，例如女神卡卡（Lady Gaga）也深受該病所苦。

黃智群表示，纖維肌痛症與許多慢性病一樣，目前尚無根治方法，藥物可減輕3至5成疼痛，加上運動、伸展、作息調整及放鬆訓練，整體病情會獲得更顯著的改善。

(中時)