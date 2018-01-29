成功高中謝緗亭錄取台大 贏得立委賞識給工讀機會

謝緗亭29日第1天到洪宗熠立委服務處工讀上班，開始服務人群的新課程。 （鐘武達攝）

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謝緗亭，出身寒微不自棄，今年以特殊選才通過台灣大學希望入學錄取社工系，是縣立成功高中創校以來第1位進入台大的學生，她的進取，贏得立委洪宗熠提供服務處工讀機會，29日正式上班，開啟服務人群的新頁。

從小體貼辛苦養家的父母，小學時就幫忙洗衣、煮飯，還在農村打工採葡萄、摘火龍果賺錢貼補家用，3年前國中畢業，成績可以上明星高中，因不想增加父母負擔，選擇離家近的成功高中升學。

不補習、也沒能力補習，謝緗亭在校成績一樣很優秀，今年學測未開場，就已經成了「準台大人」，學業、家庭兩頭兼顧，空閒時還擔任志工，積極投入老人服務。

立委洪宗熠，受到謝緗亭的勵志感動，日前親自登門拜訪緗亭的父母，並允諾提供工讀機會。時值寒假，洪宗熠力邀「就到我的服務處」。

第1天上班，緗亭立即上手，接電話、倒茶、招呼訪客。她開心的是「服務大眾，跟自己的興趣很相符」。服務處主任洪騰明說，「緗亭很認真、肯學習，會是個稱職的小助理」。

洪宗熠承諾，謝緗亭8月北上念書，屆時還可以到國會辦公室工讀。謝緗亭在立委服務處工讀，一切照《勞基法》規定，日薪140元起，還享有勞、健保與團體保險等福利。

謝緗亭說，來自中低收入家庭，選擇台大社工系就讀，就是希望日後也能夠幫助需要幫助的人，她會好好把握在立委服務處工讀與學習服務的機會。

(中時)

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