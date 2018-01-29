街友吸菸比率高 彰化醫院助戒菸

彰化醫院衛教中心副護理長邱小佳到員林衛愛加倍協會收容的街友進行戒菸計畫，透過衛教、心理輔導等苦口婆心幫助街友戒菸。(謝瓊雲攝)

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愛加倍社區服務協會目前收容安置10人，其中高達9人都是老菸槍，在彰化醫院戒菸團隊協助下，五個月來已有兩人戒菸成功。(謝瓊雲攝)

彰化醫院接受員林市彰化縣愛加倍社區服務協會申請，協助對協會收容安置的9名街友進行戒菸衛教，五個月來已經成功讓2人戒菸成功。

去年9月起，彰化醫院由衛教中心副護理長邱小佳前往協會對吸菸街友衛教，目前愛加倍協會收容的10名街友中，有9人吸菸，8男1女；邱小佳及彰化醫院醫療團隊先對街友健檢，檢查發現普遍都有糖尿病、高血壓、肝炎等慢性疾病。邱小佳表示，她從吸菸對身體的危害談起，苦口婆心要街友戒菸，並以心理輔導等方式幫街友戒菸，初步已有2人戒菸成功。

協會社工洪菊表示，收容的街友來自縣府社會處轉介、也有些是自己上門，都是沒工作、無力謀生之人，年紀多在50至60歲之間。接受安置後在協會附設庇護農場裡工作，或在協會辦公處所做清潔工作，可獲得工資、並培養重新投入職場的能力。

洪菊說，6年來每時期所收容的街友都一樣，高達九成吸菸，健康情況普遍不佳，雖然對街友下禁菸令，他們還是偷偷吸，煙癮一來甚至跑到大馬路上撿菸蒂，無計可施之下只好請來彰化醫院戒菸團隊以專業協助。

56歲陳姓男街友說，自己肝功能不好，找不到工作才到這裡住，他也知道吸菸不好，已經慢慢減量，應該可以戒掉。60歲劉姓男街友則說，老婆去世後、兒子不理他，他又沒錢租房子，只好住在這；吸菸可以排解孤寂，不吸菸時心情容易煩悶，他曾想過要戒菸，但實在不容易。

邱小佳說，她多次告誡街友們，吸菸會加速已經不健康的身體快速惡化，「萬一死了，誰要送你們？」慢慢地讓街友們有所體悟，以關心他們的角度讓他們認同，有了戒菸的意志，才可能戒得成。

(中時)

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