街友吸菸比率高 彰化醫院助戒菸

2018年01月29日 16:42 中時 謝瓊雲

愛加倍社區服務協會目前收容安置10人，其中高達9人都是老菸槍，在彰化醫院戒菸團隊協助下，五個月來已有兩人戒菸成功。(謝瓊雲攝)

彰化醫院接受員林市彰化縣愛加倍社區服務協會申請，協助對協會收容安置的9名街友進行戒菸衛教，五個月來已經成功讓2人戒菸成功。

去年9月起，彰化醫院由衛教中心副護理長邱小佳前往協會對吸菸街友衛教，目前愛加倍協會收容的10名街友中，有9人吸菸，8男1女；邱小佳及彰化醫院醫療團隊先對街友健檢，檢查發現普遍都有糖尿病、高血壓、肝炎等慢性疾病。邱小佳表示，她從吸菸對身體的危害談起，苦口婆心要街友戒菸，並以心理輔導等方式幫街友戒菸，初步已有2人戒菸成功。

協會社工洪菊表示，收容的街友來自縣府社會處轉介、也有些是自己上門，都是沒工作、無力謀生之人，年紀多在50至60歲之間。接受安置後在協會附設庇護農場裡工作，或在協會辦公處所做清潔工作，可獲得工資、並培養重新投入職場的能力。

洪菊說，6年來每時期所收容的街友都一樣，高達九成吸菸，健康情況普遍不佳，雖然對街友下禁菸令，他們還是偷偷吸，煙癮一來甚至跑到大馬路上撿菸蒂，無計可施之下只好請來彰化醫院戒菸團隊以專業協助。

56歲陳姓男街友說，自己肝功能不好，找不到工作才到這裡住，他也知道吸菸不好，已經慢慢減量，應該可以戒掉。60歲劉姓男街友則說，老婆去世後、兒子不理他，他又沒錢租房子，只好住在這；吸菸可以排解孤寂，不吸菸時心情容易煩悶，他曾想過要戒菸，但實在不容易。

邱小佳說，她多次告誡街友們，吸菸會加速已經不健康的身體快速惡化，「萬一死了，誰要送你們？」慢慢地讓街友們有所體悟，以關心他們的角度讓他們認同，有了戒菸的意志，才可能戒得成。

(中時)