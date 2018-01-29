彰化社頭清水岩寺 除夕千人守歲 送壓歲錢紅包

社頭鄉清水岩寺今年除夕將邀請千人守歲，參加民眾可獲贈壓歲錢紅包。（鐘武達攝）

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清水岩寺委託彰化監獄受刑人打造的巨型觀音菩薩花燈，很吸睛。（鐘武達攝）

社頭鄉清水岩寺，今年除夕將盛大舉辦「千人守歲送壓歲錢紅包」活動，各界在享用團圓餐後，全家大小可以到清水岩一起守歲，除了拜拜、祈福、賞花燈，還可獲贈1個喜氣又吉利的百元壓歲錢紅包。

清水岩寺29日為千人守歲活動暖身，主委蕭秀梅、總幹事陳慶福、社頭鄉代表會主席翁嘉壕和公所主任秘書詹沛，齊聚觀音菩薩花燈下舉辦宣傳記者會，幼兒園小朋友領到壓歲錢紅包，個個超開心。

蕭秀梅說，清水岩寺準備3000個紅包，預計從除夕晚上10點、亦即家家戶戶享用團圓飯後發送。今年的壓歲錢紅包，是以迎春、守歲 、長壽為設計概念，正面有數字2018和金色的台灣土狗造型，象徵好運旺旺來，紅包裡裝的是100元紅色新鈔，則代表喜氣與長命百歲。

鄉代會主席翁嘉壕有感而發表示，農曆過年發「壓歲錢」，是中國的固有傳統與習俗，但新世代似乎只在乎外國的耶誕夜，已經忘了除夕與家人團圓守歲的意義，希望透過清水岩寺的千人守歲活動，喚回屬於自己的文化。

總幹事陳慶福表示，農曆春節期間，清水岩寺除了除夕千人守歲送壓歲錢紅包活動，還展出有彰化監獄受刑人巧手製作、造價達50多萬元的巨型「觀音菩薩花燈」，以及數十盆清香撲鼻的茶花，是值得一遊的好去處。

(中時)

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