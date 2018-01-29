中油加熱爐逾期未檢 勞動部開罰30萬元

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加熱爐這類高壓氣體設備，每年都應向勞動部職安署申請檢查，取得核可證後才能運作，但職安署調查發現，此次中油桃園煉油廠大火，事發的第二柴油加氫脫硫工場加熱爐的核可證已於上周過期，中油未取得新核可就運作，將對其裁罰30萬元並勒令停工。

職業安全衛生署北區職安中心副主任李文進表示，加熱爐屬於高壓氣體特定設備，照理應向職安中心的檢查機構申請檢查，核可後才能運作，核可證有效期限為1年，但職安署人員到現場調查後發現，此次發生事故的加熱爐核可證期限僅到1月21日，目前中油司仍在申請新核可證當中，在還沒完成檢查的情形下就繼續運作，已違反《職業安全衛生法》，將對中油公司開罰30萬元。

李文進表示，除了開罰之外，職安中心也已要求第二柴油加氫脫硫工場必須停工，待中油司提出改善計畫，經職安中心書面檢查、現場檢查合格後，才能復工，目前祭出的30萬元罰鍰，已是法律上的最高罰鍰額度，還好此次並無人員傷亡，沒有刑事責任的問題，所以僅先針對行政裁罰做處理。

李文進指出，此次事故發生雖然是管線破裂起火所致，並非加熱爐本體，不過，事故原因究竟和加熱爐本體有無關聯，還有待進一步釐清，待現場溫度降低後，職安署會繼續調查。

(中時)

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