歐陸名家X台優質團隊飆《四重奏》！初夏在台演繹貝多芬

2018年01月29日 16:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

優美動人的提琴聲，時而高昂、時而低吟，拉絃之間彷彿訴說人世間悲歡離合！2016年由松隆子主演的日劇《四重奏》深植人心，從愛情、懸疑伴隨音樂，成為當年神之選！如同大思想家蘇格拉底所言，「美是上帝的微笑，音樂是上帝的聲」！越是在動蕩不安的年代，我們更需要美妙的音樂豐富我們的心靈！今年6月來誠品松菸音樂廳，欣賞歐陸名家X台優質團隊《四重奏》演繹的貝多芬名曲！

《傳奇王者風範－Artemis四重奏》 「阿特密斯四重奏演繹的貝多芬，具有令人無法忽視的說服力，他們精巧而熟練地結合了狂熱的活力以及冷靜的控力」 ──《紐約時報》

致力推展室內樂欣賞、支持台灣優秀演奏家的誠品表演廳，舉辦第三年的「誠品室內樂節」2018全新規畫出爐，除了邀請首度來台、精準詮釋貝多芬享譽全球的天團「阿特密斯四重奏(Artemis Quartet)」，以及風靡歐美的「丹麥弦樂四重奏(Danish String Quartet)」，台灣更有3個優秀室內樂團體參與演出，殊為難得。

除了連續3年演出、NSO首席李宜錦等人組成的「Infinite首席四重奏」、小提琴好手盧佳君率領的「五度音弦樂四重奏」，還有由小提琴家胡乃元指導成軍的「藝心弦樂四重奏」也首度在誠品室內樂節獻藝，2016年他們首登國家演奏廳舞台，即創下門票1個月內完售佳績，是台灣亮眼新秀。

「誠品室內樂節」去年票房熱賣逾九成，引領室內樂欣賞風潮。除了精采表演，樂迷也可憑票根旁聽大師班，以及導聆講座等多場周邊活動，完整體驗四重奏魅力。

德奧頂尖天團首來台 「當代貝多芬權威」阿特密斯四重奏

首度來台的阿特密斯四重奏，是20世紀後半葉知名度最高的「阿班貝爾格四重奏」(Alban Berg Quartet)最引以為傲的學生，也被公認為大師承襲者，其精湛、獨到觀點所詮釋的貝多芬，有「當代貝多芬權威」的封號。波昂「貝多芬之家」協會不但特別授予團員榮譽會員身分，還讓他們戴上手套親自翻閱珍貴的貝多芬手稿。

首度來台也將演繹貝多芬、孟德爾頌、舒曼的作品，更將獻上捷克作曲家楊納傑克的《克羅采奏鳴曲》，還有被視為高度技巧展現的蕭士塔高維契，讓樂迷能一次聽到德奧正宗曲目及弦樂四重奏經典作品。

「2018誠品室內樂節」邀請風靡歐美的「丹麥弦樂四重奏」（Danish String Quartet）演出，《華盛頓郵報》讚揚他們是「當代最好的四重奏之一」，《紐約時報》亦稱讚他們的演奏是「最強大的貝多芬弦樂四重奏作品132！」（誠品提供）

古典樂混搭北歐民謠 丹麥弦樂四重奏風靡歐美樂壇

來自北歐的丹麥四重奏，《華盛頓郵報》讚揚他們是「當代最好的四重奏之一」，《紐約時報》亦稱讚他們的演奏是「最強大的貝多芬弦樂四重奏作品132！」他們也擅於演奏具北歐特色的民謠，在經典曲目之外加入民謠元素，帶來新鮮與活力的曲風，《洛杉磯時報》讚盛：「他們呈現了自己的語調跟神秘感，他們也彷彿激勵人心的搖滾樂手，可以讓時間靜止。」

連續3年參與誠品室內樂節演出的「Infinite首席四重奏」，由NSO首席李宜錦等人組成，實力堅強。（誠品提供）

國內優秀四重奏齊聚 TC成員「藝心弦樂四重奏」首登誠品表演廳

台灣樂團同樣實力堅強，2018誠品室內樂節除了有連續3年擔綱開幕重任、由NSO首席李宜錦及鄧皓敦等人組成的Infinite首席四重奏，二度受邀、由小提琴家盧佳君率領的五度音四重奏，則有台灣最優秀大提琴手之一的高炳坤加入團隊陣容。

小提琴好手盧佳君率領的「五度音弦樂四重奏」今年二度參與誠品室內樂節，精采演出備受期待。（誠品提供）

此外今年首度參與誠品室內樂節的藝心四重奏，被譽為「台灣新世代最佳室內樂組合」，他們出身於結合海內外優秀音樂家的樂團Taiwan Connection，並長期接受小提琴家胡乃元指導。

(中時電子報)