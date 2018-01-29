HBL》南山險爆冷 新教頭李陸臻「抱緊處理」

南山女籃1分險勝苗商。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
南山女籃新教頭李陸臻賽後緊抱球員。(林宋以情攝)

HBL準決賽八強登場前3周換帥，南山女籃29日被苗商嚇出一身冷汗，一路被苗商壓著打，直到決勝節終場前1秒才藉李吟祺的3分打，43比42一分險勝苗商，賽後李吟祺與帶病上陣的陳雅彤，抱著新教頭李陸臻哭紅眼。

苗商終場前一分半飆進外線，取得2分領先，南山最後一波進攻失手，讀秒階段南山遲遲找不到犯規機會，但李吟祺抄截反快攻扳平比數還要到犯規，南山板凳席爆出歡呼聲，關鍵加罰也空心破網，1分逆轉勝。

南山女籃新教頭李陸臻。(林宋以情攝)

被視為奪冠熱門的南山女籃，3周前易帥，由帶兵第3年的楊淑淨改為李陸臻接掌兵符，李陸臻坦言僅有3周磨合，每個教練執教方式不同，要球員馬上適應是不可能，李陸臻只能重頭帶兵帶心。

賽後忙著幫B型流感尚未痊癒的陳雅彤打電話跟診所掛號，李陸臻說，「我只要求她們場上要溝通、要講話。我們就像家人，我都說自己的年紀可以當她們的媽媽。」

李陸臻坦言此役打太急，包括前役打陽明也是，但經驗難得，證明球員頂得住壓力，「至少這場比賽對我們是好的。」

其實南山全隊17人有8人中流感，陳雅彤最嚴重，致勝功臣李吟祺也佩服，「她蠻嚴重的，我覺得她很厲害還整場撐過來。」賽後抱著教練哭，李吟祺說，「就是突然鬆了一口氣，覺得差一點就輸了，還好有贏。」

(中時電子報)

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