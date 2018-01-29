關心中寮柳丁滯銷 南投縣長林明溱專程前往採購並促銷

南投縣長林明溱關心中寮柳丁銷售不佳，前往和興村關心果農，了解農友採收情形，並聽取農友心聲，了解產地狀況。（楊樹煌攝）

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南投縣長林明溱關心中寮特產柳丁滯銷，由議員廖宜賢等陪同，下鄉至中寮果園採購、並促銷柳丁。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱29日在縣府農業處副處長林美珠陪同下，前往中寮鄉關心柳丁收購情形，由於去年氣候佳，柳丁盛產，致價低滯銷，林縣長體恤農民辛勞，除緊急採購16公噸轉送社福機構外，也呼籲國人或公司行號踴躍購買，用實際行動來支持農友。

中寮鄉柳丁品質好、甜度夠，但因生產過剩而滯銷，林縣長在中寮鄉農會理事長陳科材及總幹事林裕堂陪同下，特別前往和興村柳丁果園關心，了解農友採收情形，並聽取農友的心聲和產地狀況。

中寮鄉農會理事長陳科材指出，今年柳丁盛產，致有許多盤商放棄訂金，未依約向果農收購，導致中寮鄉柳丁滯銷，紛向該會求助，經受理果農登記，請求協助銷售的柳丁數量，扣除已洽請果汁廠商收購次級品部分，尚有200公噸亟待行銷。

縣府農業處指出，中寮鄉是南投縣柳丁最大宗產地，因往年都有生產過剩現象，經輔導農民轉作其他水果，目前柳丁種植面積已從2千公頃縮減為500公頃左右，近兩年來，柳丁價格有明顯改善，每斤約20至30元。但去年夏天無颱風，各種水果皆豐收，產生排擠作用，今年柳丁售價跌至每台斤約12至15元，不如預期。

林縣長籲請各界，中寮鄉柳丁質優價廉，多食有益身體健康，歡迎大家一起揪團向中寮鄉農會訂購，以助農民解決滯銷壓力。

(中時)

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